بعد دقائق من نشرها خبر انفصالها.. بسمة بوسيل تحذف المنشور

علاقات و مجتمع

حذفت الفنانة المغربية بوسيل منشور انفصالها عن الفنان تامر حسني عبر خاصية "استوري" على إنستجرام، بعد نشرها "استوري" أعلنت خلاله تجهيز أوراق طلاقها من زوجها.

وصدمت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها بعد نشر خبر انفصالها، "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

تفاصيل الانفصال

تحدثت الفنانة عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباتهم وصورم معهن، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال: "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

وعلى الرغم من إعلانها الانفصال، إلا أنها لا تزال تحتفظ بصورها التي تجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وظهرت "بسمة" في ذلك الحفل، بأزياء كاجوال تتضمن "توب وان شولدرز" بنفسجي، وبنطلون جينز فاتح، مع تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل زوجها بتيشرت أبيض وبنطلون قاتم اللون، بدا عليهما الانسجام والحب.

وتحتفظ "بسمة" بالعديد من المواد المصورة، المرفقة برسائل رومانسية، من بينها تهنئتها له بعيد ميلاده قائلة: "كل سنة وإنت حبيبي"، فضلا عن دعمها له في جميع حفلاته الفنية، من بينها حفلة في مايو الماضي عند سفح الأهرامات، حيث قالت حينها: "والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي، وفخورة بشرف المكان اللي إنت غنيت فيه النهاردة، الحمد لله حلم من أهم أحلامك أتحققت وغنيت في أعظم مكان، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه، والناس كلها تسمعك، مبروك يا حبيبي".

وتحتوى المنشورات أيضا، على عدة صور تجمعها به خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية.