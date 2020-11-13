من "ستار أكاديمي" إلى الانفصال.. محطات في علاقة تامر حسني وبسمة بوسيل

علاقات و مجتمع

أعلنت خبيرة التجميل ومصممة الأزياء بسمة بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسنى بعد قصة حب جمعتهما، بدأت بعد انتهاء مشاركتها في الموسم السادس من برنامج "ستار أكاديمي"، حيث فتح تامر حسني الباب حينها للنجوم الصاعدة لمساعدتهم فنيا.

"اللي جاي أحلى".. كان الألبوم الذى جمع الثنائي بعدما أعطى فرصة لها بتقديمها للمنتج محسن جابر وأقنعه بإنتاج ألبوم لها شارك فيه تامر حسنى بالتأليف والتلحين.

ظل الفنان تامر حسني ينفى ارتباطه ببسمة، مؤكدا أن علاقتهما لم تتجاوز الصداقة، وكانت بسمة تنفي بدورها أي علاقة حب تربطها بتامر، وتؤكد أنه صاحب فضل عليها وأنه قدوتها ومثلها الأعلى، وبعد نفي ارتباطهما أعلن الثنائي زواجهما.

تامر حسني: كانت بتتعامل مع صوري كأني خطيبها أو زوجها في المستقبل

وسرد الفنان تامر حسني، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC" قصة الحب التي جمعتهما،"كانت بتتعامل مع صوري كأني خطيبها أو زوجها في المستقبل منذ صغرها وورتني كراسة فيها كلام حب ليا".

وتابع: "أحيانا زوجتي تعاتبني بطريقة بسيطة من طريقة إعجاب الفتيات بها، عقلها ممكن يصغر شوية في بعض المواقف، تقولي مثلا هي اللي سلمت عليك بس أنت كنت باصص لها بصة غريبة كده".

تامر حسني يحرص على تهنئة زوجته بعيد ميلادها

ودائما كان حرص تامر حسني الاحتفال بعيد ميلاد زوجته "بسمة" بنشر صور لها مع بعض الكلمات الرومانسية من ضمنها: "كل سنة وأنتٍ أغلى إنسانة في حياتي كل سنة وأنتٍ حبيبتي كل سنة وأنت أجمل و أحن ماما ربنا يخليكي ليا و لأولادنا اللهم آمين".