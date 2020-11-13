رغم الانفصال.. بسمة بوسيل تحتفظ بصورها مع تامر حسني على "سوشيال ميديا"

علاقات و مجتمع

على الرغم من إعلانها انفصالها عن الفنان تامر حسني، إلا أن خبيرة التجميل ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، لا تزال تحتفظ بصورها التي تجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وظهرت "بسمة" في ذلك الحفل، بأزياء كاجوال تتضمن "توب وان شولدرز" بنفسجي، وبنطلون جينز فاتح، مع تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل زوجها بتيشرت أبيض وبنطلون قاتم اللون، بدا عليهما الانسجام والحب.

وتحتفظ "بسمة" بالعديد من المواد المصورة، المرفقة برسائل رومانسية، من بينها تهنئتها له بعيد ميلاده قائلة: "كل سنة وإنت حبيبي"، فضلا عن دعمها له في جميع حفلاته الفنية، من بينها حفلة في مايو الماضي عند سفح الأهرامات، حيث قالت حينها: "والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي، وفخورة بشرف المكان اللي إنت غنيت فيه النهاردة، الحمد لله حلم من أهم أحلامك أتحققت وغنيت في أعظم مكان، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه، والناس كلها تسمعك، مبروك يا حبيبي".

وتحتوى المنشورات أيضا، على عدة صور تجمعها به خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية.

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج.

ونشرت بسمة استوري عبر صفحتها على إنستجرام قالت فيها: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".