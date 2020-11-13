في عيد ميلاد حفيدة هيفاء وهبي.. والدتها: أقسمت أن أعلمك الحب

علاقات و مجتمع

رسالة مؤثرة، وجهتها زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لابنتها الكبرى بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "زينب": "وصار عمر أول فرحة بحياتي وبنتي وصديقتي وكل حياتي رهف 9سنين.. عقبال المية يا روح وقلب وعيون أمك".

زينب الفياض لابنتها رهف: أقسمت أن أجعلكِ طفلتي المدللة الرقيقة المميزة

وتابعت: "الوقت عم بيمر بسرعة أتذكر، وكأنها البارحة حين حدثتك وأنت في بطني، ولمست بأناملي حركتك فضحكتُ"، مردفة: "كلما ركلتِ وخفت كلما قررتِ أن تعيشي في عزلتك، وأقسمت حينها أن أعلمك الحب في حضني، وتعيشين على صوت همساتي، وتكبرين وأنت تنعمين بحناني، وتدركين كم أنا أجمل لأنك معي، وأقسمت أن أجعلكِ طفلتي المدللة الرقيقة المميزة، استودعتك الله يا أميرتي الصغيرة".

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رواد "سوشيال ميديا" لـ ابنة هيفاء وهبي: بتعوضيها اللي اتحرمتي منه

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ7 آلاف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بتحاولي تعوضيها عن اللي اتحرمتي منه من أمك، لما فضلت الشهرة عن رعايتك"، و"كلامك دخل قلبي"، و"واضح إن وجع الماضي مأثر فيكي، عايزة بناتك يتمتعوا بحنية أمهم اللي اتحرمتي منها"، و"بنات زي القمر مثلك".

معلومات عن زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

زينب فياض هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من زوجها وابن عمها نصر فياض الذي تزوجته في مطلع التسعينيات وانفصلت عنه، بعد إنجاب ‏ابنتهما زينب عام 1993.‏

ووقعت خلافات كبيرة استمرت لسنوات، أدت لقطيعة بين هيفاء وابنتها، إلا أن الأخيرة كانت قد دعمت والدتها خلال الأحداث التي طرأت في بيروت عقب الانفجار التي كانت والدتها واحدة ممن تعرضوا للأذى النفسي والمادي خلاله، إذ تعرض منزلها للعديد من التلفيات.