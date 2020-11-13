بعد أنباء إصابته بكورونا.. مصور فرح شقيق صلاح: محدش لبس كمامات غير اتنين

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من القلق والترقب، أعقبت أنباء إصابة نجم منتخب مصر وجناح نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من حضوره حفل زفاف شقيقه نصر صلاح، الذي أقيم في أحد الفيلات بالقاهرة.

مصور حفل الزفاف: محدش لبس كمامات غير صلاح وتريزيجيه

"الوطن" تواصلت مع إسماعيل بدر مصور حفل زفاف شقيق محمد صلاح، للحديث عن كواليس الاحتفال، ومشاركة أسرة نجم ليفربول، قائلا: "مكة وكيان وماجي حضروا الحفلة مش زي ما الناس بتقول إن مش كلهم حضروا"، مضيفا أن أسرة "مو صلاح" وجميع الحضور لم يلتزموا بارتداء الكمامات الطبية عدا "الفرعون المصري"، ومحمود أحمد إبراهيم، المعروف باسم محمود تريزيجيه، اللاعب المحترف فى فريق أستون فيلا الإنجليزى.

"مكة كانت منطلقة في الفرح، قعدت تجري وترقص وتلعب مع ولاد عمتها، وكانت فرحانة بفستانها الأبيض".. بتلك الكلمات لخص "بدر" التصرفات العفوية لابنة "مو صلاح"، التي حرصت على استعراض فستان الزفاف الذي تجملت به في حفل زفاف عمها، وسط التقاط عشرات الصور، "ومش بس كدة، قعدت تتكلم بالإنجليزي مقالتش كلمة عربي، ومكانش حد من الأطفال فاهم حاجة".

وعن ماجي محمد، زوجة صلاح، يؤكد المصور أنها كانت قليلة الحركة، لانشغالها بابنتها الرضيعة "كيان": "كانت بتتحرك ساعات مع جوزها، أو تتكلم مع العروسين، لكنها كانت أغلب الوقت قاعدة في هدوء".

إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

Advertisements

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إعادة أخذ مسحة اللاعب محمد صلاح لتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع على اللاعب.

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.

وجرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول، لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

وأكدت معامل وزارة الصحة، إيجابية مسحة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.

ومن المقرر أن تجرى مسحة أخرى للاعبين الثلاثة، لتحديد موقفهم من المشاركة.

وفي المقابل، حذف اتحاد الكرة، البيان الذي جرى إصداره بشأن إصابة محمد صلاح، في الوقت الذي تزامن فيه إعلان إعادة المسحة لثلاثة لاعبين.