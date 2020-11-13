أصيب بها إبراهيم فايق.. أسباب وأعراض الجلطة الرئوية

صحة

اصيب الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج الدرجة التالتة، على قناة "أون تايم سبورتس" بالجلطة الرئوية، وتم نقله إلى المستشفى اليوم.

وتعد الجلطة الرئوية من الحالات الأكثر خطورة حيث إنها تعوق تدفق الدم إلى الرئتين، وقد يشعر المصاب بضيق في التنفس أو ألم في الصدر بشكل مستمر، وتكون دليلا على الإصابة بجلطة دموية في الرئة، ومن أسباب الجلطة الرئوية وطرق علاجها كما جاءت في موقع "Web Md".

أسباب الإصابة بجلطة الرئة

هناك العديد من الأسباب للإصابة بجلطة الرئة منها:

التدخين

يزيد التدخين من حدوث جلطات دموية في الرئتين.

رحلة طويلة

حين يجلس الشخص في الطائرة أو السيارة ساعات طويلة يبطىء تدفق الدم في الساقين، مما يسهم في حدوث الجلطات.

زيادة الوزن

يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

الحمل

يمكن أن يضغط الطفل على الأوردة في الحوض أن يبطىء عودة الدم من الساقين، لذلك من المرجح أن تحدث الجلطات.

أعراض الإصابة بجلطة الرئة

ضيق في التنفس.

ألم في الصدر.

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سعال مستمر، الذى ينتج بلغم مخلوط بالدم.

ألم في الساق أو تورم.

تغير لون الجلد إلى الأزرق.

التعرق المفرط.

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.

الدوار او الدوخة.

طرق الوقاية والعلاج

جوارب ضغط

جوارب الضغط تضغط باستمرار على الساق، مما يساعد الأوردة وعضلات الساق أن تحرك الدم بشكل أكثر كفاءة.

رفع الساق

ارفع ساقيك عندما يكون ذلك ممكنًا وخلال الليل، أو يمكن رفع الجزء السفلي من السرير.

وقاية أثناء السفر

لمنع الجلطات الدموية أثناء السفر لابد من شرب الكثير من السوائل حيث أن الماء يعمل على الوقاية من الجفاف الذي يسهم في تطور جلطات الدم.

استراحة من الجلوس

ثنى القدم كل 15-30 دقيقة.