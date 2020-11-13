7 علامات خفية تكشفها لغة الجسد إذا كنت لا تشعر بالأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يحب الناس إظهار نقاط ضعفهم، لذلك في اللحظات الصعبة، نحاول إخفاء مخاوفنا وإظهار الآخرين أننا نتحكم في الموقف وأننا نشعر بالراحة.

ومع ذلك، فإن الكلمات وحدها لا تكفي لهذه الأغراض، فإن لغة الجسد يمكن أن تكشف عن المشاعر الحقيقية للشخص، ووفقا لموقع "brightside"، هناك علامات خفية يمكن أن تكشف الكثير عن مشاعر الأشخاص:

1- عقد ساقيك:

يعد عقد ساقيك طريقة أكثر دقة للتعبير عن عدم الأمان، لديك لأن الناس يميلون غالبا إلى تجاهل الجزء السفلي من جسم الشخص الذي يتحدثون معه، ومع ذلك، يمكن أن يشير وضع الجسم هذا أيضا إلى أن الشخص في موقف حرج.

2- تأرجح ساقك:

تأرجح الساق هو محاولة لتعويض الكثير من الإجهاد.

3- التململ:

عندما يكون الشخص متوترا للغاية، يرسل المخ إشارة تقول: "اهدئني!" والأيدي "تستجيب" على الفور لهذا الطلب، وتعتبر الحركات السريعة، ولمس الأشياء المختلفة، والملابس، والمجوهرات، والشعر كلها أشكال من السلوك المهدئ الذي يساعد الشخص على الشعور بالراحة مرة أخرى.

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4- إخفاء يديك في جيوبك:

غالبا ما ينظر الأشخاص إلى هذا الموقف على أنه علامة على العزلة، والسلوك المتحفظ، وإيحاء بأن الشخص يخفي شيئا ما.

5- تغطية فمك بيدك أو بإصبعك:

إن تغطية فمك بيدك هي لفتة يستخدمها الأطفال عندما يدركون أنهم قد قالوا شيئا لا لزوم له، ولكن عندما يكبر الأشخاص فهذه العلامة تشير إلى أن الشخص خائفا أو لا يريد التعبير عن آرائه.

6- لمس أجزاء مختلفة من جسمك باستمرار:

إن ضرب الرقبة، ولمس الجبهة، وحك أجزاء من الجسم هي إشارات تلقائية نقوم بها لتخفيف التوتر، وتشير إلى أن الشخص يعاني من عدم ارتياح عاطفي، أو يشك في شيء ما، أو يشعر بعدم الأمان.

7- السعال قبل أن يقول أي شيء:

عند محاولة عدم التسليم بالفم، قد يتظاهر الناس بالسعال قبل التحدث، وسبب آخر لهذا السلوك قد يكون أن الشخص الذي يتعرض للإجهاد يكون معدل ضربات قلبه أسرع، ويتعرق، ويعاني من جفاف الفم، والسعال يساعده على التعامل مع جفاف الحلق.