7 عادات غذائية صحية للنساء.. احرصي على اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من أنه من المهم للجميع تحديد عادات غذائية صحي حتى يشعروا بأفضل ما لديهم، فمن المهم أيضا النظر إلى عادات الأكل للرجال والنساء بشكل منفصل، وملاحظة احتياجاتهم الغذائية بناء على هرموناتهم وأنواع أجسامهم المختلفة.

وفي التقرير، نستعرض لكم بعض عادات الأكل الصحية للنساء لاتباعها، وهي كالتالي وفقا لموقع " eatthis".

1- التركيز على التحكم في الحصص:

من المهم جدا بالنسبة للنساء التركيز على التحكم في الحصص التي تتناولها، لذا يجب أن تتمتع بنظام غذائي يتكون من أطعمة كاملة مشتملة على الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة والبذور، والمكسرات، مع البروتينات الخالية من الدهون، مثل الفاصوليا والأسماك.

مع ضرورة التقليل من الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على السكريات المضافة أو الدقيق الأبيض المكرر، والتقليل من تناول اللحوم المصنعة.

2- تناول الألياف في كل وجبة:

الألياف غالبا ما يتم التغاضي عنها ولكنها عنصر غذائي حيوي لصحة الأمعاء، وإدارة الوزن، وخفض الكوليسترول، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

ويساعد تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام، لذلك تأكل بشكل عام أقل خلال اليوم، بالإضافة إلى أنها تؤدي لامتصاص وإزالة الدهون والسعرات الحرارية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

ويمكن للأطعمة الغنية بالألياف أن تساعد بالفعل في مكافحة مقاومة الأنسولين، عن طريق إبطاء سرعة التمثيل الغذائي للسكر في الأمعاء، وتقليل تأثير السكر على الدم.

3- إعطاء الأولوية لمصادر الحديد أثناء الحيض:

من المهم تناول الأطعمة الغنية بالحديد أثناء الحيض لتعويض فقدان الدم خلال تلك الفترة الزمنية.

وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم والمأكولات البحرية، ويمكنك أيضا الحصول على الحديد من مصادر نباتية، مثل الفاصوليا وبعض الخضروات.

4- استمع إلى إشارات جسدك وشبعك:

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واحدة من أفضل عادات الأكل للنساء هي الاستماع إلى أجسادهن، ومن الأفضل السماح لإشارات الجوع الطبيعية بأن تقود الطريق عند تحديد موعد تناول الطعام.

ومن الأخطاء الشائعة التي ترتكبها بعض النساء هو عدم تناول ما يكفي من الطعام في النهار، وبالتالي تتزايد هرمونات الجوع في المساء.

ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالخروج عن السيطرة ويجعلنا نشعر بأننا أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام، لذا من الأفضل الاستماع إلى إشارات الجوع الطبيعية وتناول الطعام.

5- التركيز على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة:

ضمن كل مجموعة من مجموعات الطعام، يجب أن تستهلك النساء مجموعة متنوعة، ومن المهم شراء أطعمة مختلفة للتأكد من أن الجسم يحصل على كل ما يحتاجه.

6- الحصول على ما يكفي من الكالسيوم لصحة العظام:

من المهم الحفاظ على قوة عظامك عن طريق تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.

وتعد النساء معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بهشاشة العظام، لذلك، فإن العمل للحفاظ على قوة عظامك وصحتك أمر مهم.

تأكدي من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل منتجات الألبان والخضروات وأطعمة فيتامين د، كصفار البيض والأسماك الدهنية.

7- التخطيط لوجبات صحية:

غالبا ما تركز النساء على احتياجات الآخرين طوال اليوم ولا يخصصن سوى القليل من الوقت للتركيز على أنفسهن، وذلك لأنهن مشغولين في رعاية الآخرين.

ومن المهم أن تأخذ الوقت الكافي لتخطيط وجبات صحية ووجبات خفيفة لتلبية احتياجاتها الخاصة.

ويمكن أن يساعد تناول وجبات متناسقة في منع الجوع المفرط والمساعدة في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، لذلك من الأفضل القيام بتخزين عدد قليل من الوجبات الصحية في أيام الأسبوع، أو إعداد عدد قليل من وجبات الغداء الغنية بالبروتينات طوال اليوم.