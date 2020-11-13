تريد التخلص من ترهل الذراعين؟.. 6 تمارين فعالة يمكنك القيام بها في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن، فمن الشائع زيادته في أجزاء مختلفة من الجسم، حيث يزداد وزن بعض الأشخاص حول الفخذين والوركين والبطن والبعض الآخر حول الذراعين، ويمكن أن تزعجك وتؤدي إلى تدني احترام الذات.

وإذا كنت تريد أيضًا التخلص من الأذرع المترهلة، فإليك 6 تمارين لإنقاص وزن الذراعين، وفقا لموقع "thehealthsite".

- تمرين عضلات "الترايسبس"

ابدأ بوضع ذراعيك خلف ظهرك على مقعد أو كرسي، يجب أن تكون ساقيك ممدودتين للأمام وأن تكون قدميك متباعدتين بمقدار عرض الورك وأن يلمس كعبيك الأرض.

الآن، اخفض نفسك ببطء حتى ينثني المرفقان بين 45 و90 درجة، وادفع نفسك ببطء إلى وضع البداية وكرر، قم بعمل ذلك 3 مرات من 10 عدات، ويمكنك زيادة الأمر وفقًا لقوتك.

- تمرين العضلة ثلاثية الرؤوس

أمسك "دمبل" في كل يد وثني ركبتيك قليلًا، حافظ على استقامة ظهرك وانحني للأمام.

حافظ على رأسك مرفوعًا وجذعك موازيًا للأرض وذراعيك قريبين من الجانبين.

مد ذراعيك للخلف مع التركيز على تقلص العضلة ثلاثية الرؤوس، يجب أن تستخدم عضلات الترايسبس فقط أثناء هذه الحركة.

توقف لبضع ثوان ثم عد إلى وضع البداية، وقم بذلك 3 مرات من 10-15 تكرارًا، حسب قوتك.

- تمرين "الصف"

أمسك "دمبل" في كل يد وقف مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين.

الآن، انحنى قليلاً إلى الأمام واثني ركبتيك بحيث يكون جسمك موازيًا للأرض، مع إبقاء ظهرك مستقيم.

أخرج الزفير واسحب الدمبلز باتجاه صدرك، أسفل الضلوع مباشرة.

الآن، قم بالزفير واضغط على عضلات ظهرك واحتفظ بهذا الوضع، وأعد الدمبلز إلى وضع البداية وكرر.

- تمرين الضغط

انزل على أربع، ضع يديك على نطاق أوسع قليلاً من كتفيك وافرد ذراعيك وساقيك.

قرب جسمك من الأرض، استنشق وأنت تفعل هذا، ازفر وادفع نفسك إلى وضع البداية ثم كرر الأمر.

تذكر أن توازن بين يديك وأصابع قدميك، وابدأ بـ 10 تكرارات وقم بزيادة العد تدريجيًا.

- تمرين الضغط الجانبي بذراع واحدة

ابدأ بالاستلقاء على جانبك مع ثني الركبتين قليلاً، وضع ذراعك الأيسر على كتفك الأيمن وادفع جسمك إلى أعلى بذراعك الأيمن، وبدل الجوانب وكرر.

- تمرين تمتد الذراع

ارفع يديك فوق رأسك وشبك معصميك، واسحب يدك اليمنى نحو اليسار، وارفع ذراعيك إلى المنتصف دون تحرير معصميك، واسحب يدك اليسرى نحو يمينك، وقم بأداء التمرين مرتين من 20 عدة على كل جانب.