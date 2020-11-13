3 مخاطر.. كيف يمكن لتغطية عربة الأطفال أن تهدد صحة ابنك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الأم المحبة تهتم دائمًا بصحة أطفالها، لكن في بعض الأحيان، يمكن للأشياء التي نقوم بها لجعل أطفالنا يشعرون بالراحة والأمان أن تعرضهم للخطر، عندما نغطي عربة الأطفال ببطانية في محاولة لتظليلها في يوم مشمس، فإننا لا نفكر دائمًا في العواقب التي يمكن أن تؤدي إليها.

وفقا لموقع " brightside"، فإن تغطية عربة الأطفال بقطعة قماش ليس أمرا صحيا كما قد يبدو، لهذه الأسباب.

الكثير منا الآباء الذين يغطون عربات أطفالهم بالبطانيات أو بقطع أخرى من القماش في الأيام المشمسة، فما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟

اكتشف أطباء الأطفال أنه من خلال تغطية عربة الأطفال بقطعة قماش (حتى لو كانت رقيقة)، يمكننا إحداث تأثير الاحتباس الحراري، ما يتسبب في شعور الطفل بعدم الراحة وربما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، ومن الصعب أيضًا معرفة ما يشعر به طفلك حقًا لأنه لا يمكنك رؤيته من خلال البطانية أو القماش.

وأجرت قناة عبر موقع يوتيوب YouTube ، Channel Mum، اختبارًا للتحقق من مدى خطورة هذا الأمر، في يوم مشمس حار، قاموا بقياس درجة الحرارة أولاً في عربة أطفال مفتوحة ثم في عربة أطفال مغطاة بقطعة قماش من الشاش.

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وبعد 7 دقائق من القياس، أظهر مقياس الحرارة 85.82 درجة فهرنهايت (29.8 درجة مئوية) في عربة أطفال مفتوحة و95.18 درجة فهرنهايت (35.1 درجة مئوية) في عربة الأطفال المغطاة، وارتفع الفرق في درجة الحرارة بين عربتي الأطفال بنحو 10 درجات فهرنهايت في غضون 7 دقائق فقط.

هذا تذكير بضرورة أن نكون أكثر حرصًا وتفكيرًا عند محاولة حماية أطفالنا من الشمس، فيما يلي بعض النصائح من الخبراء التي ستساعدك على الشعور بمزيد من الثقة في المرة القادمة التي تمشي فيها مع طفلك في يوم حار:

- ابق في الظل أو استخدم مظلة لتغطية طفلك.

- استخدم عربة أطفال بمظلة وفتحة في الخلف يمكن أن تضمن تدفق الهواء المطلوب.

- افحص طفلك كل 10-15 دقيقة، وتأكد من أنه لا يشعر بارتفاع درجة بالحرارة.

- يمكن أن تشمل علامات ارتفاع درجة الحرارة التي يجب أن تبحث عنها تغييرات في التنفس، واحمرار الخدين، والتعرق، والشعور بالضيق، أو الخمول.