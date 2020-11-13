عمدة نجريج: زوجة صلاح وبناته في صحة جيدة

علاقات و مجتمع

قال مهندس ماهر أنور، عمدة نجريج، إنه على تواصل مع أسرة صلاح، وهن زوجته وبناته الصُغار، مؤكدًا أن الأسرة بصحة جيدة.

وتابع "أنور" لـ "هن" أن زوجة صلاح وبناته في منزلهم في التجمع وبسلام تام.

وأضاف أن حفل زفاف شقيق صلاح حضره 50 شخص فقط، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إعادة أخذ مسحة اللاعب محمد صلاح لتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع على اللاعب.

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وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.

وجرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول، لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

أكدت معامل وزارة الصحة، إيجابية مسحة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.

ومن المقرر أن تجرى مسحة أخرى للاعبين الثلاثة، لتحديد موقفهم من المشاركة.

وفي المقابل، حذف اتحاد الكرة، البيان الذي جرى إصداره بشأن إصابة محمد صلاح، في الوقت الذي تزامن فيه إعلان إعادة المسحة لثلاثة لاعبين.