خبيرة أبراج عن صلاح: الجوزاء مناعتهم مش في أفضل حالاتها لحد 21 ديسمبر

لايف ستايل

علقت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد على خبر إعلان اتحاد كرة القدم إصابة لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "للأسف أغلب أصحاب برج الجوزاء هيعانوا صحيًا خلال الأيام دي".

وتابعت "فؤاد" خلال حديثها لـ "هن": "مواليد الجوزاء عندهم تناثر فلكي في منزلة الصحة بالنسبة لهم، وده خطر".

وعن حالة برج لاعبنا الدولي، قالت خبيرة الأبراج: "حالته المناعية مش في أفضل حالاتها ومحتاج عزلة حتى 21 ديسبمر، لاحتمالية استمرار الإصابة".

يذكر أن "فؤاد" كانت تنبأت من قبل بظهور أمراض، خلال 2020، وذلك خلال مقطع فيديو لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بتاريخ 24 ديسمبر 2019، حيث تنبأت بظهور أزمات في العالم: "السنة دي هتظهر أمراض وأوبئة، وأزمات اقتصادية".

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إعادة أخذ مسحة اللاعب محمد صلاح لتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب.

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وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع على اللاعب.

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.

وجرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول، لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

كما أكدت معامل وزارة الصحة، إيجابية مسحة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.

ومن المقرر أن تجرى مسحة أخرى للاعبين الثلاثة، لتحديد موقفهم من المشاركة.

وفي المقابل، حذف اتحاد الكرة، البيان الذي جرى إصداره بشأن إصابة محمد صلاح.