بعد إصابة صلاح بكورونا.. كيف تحمي "أم مكة" وبناتها أنفسهن من العدوى؟

صحة

صدمة تلقاها المنتخب الوطني، والشعب المصري بأكمله، بعدما أظهرت المسحة الطبية التي أجريت للمنتخب الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لايعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

"مو صلاح" الذي ظهر مؤخرًا في حفل زفاف شقيقه، بصحبة زوجته وبناته، فعلى الرغم من حرص اللاعب على ارتداء الكمامة، إلا أنه لم ينجى من الفيروس، الأمر الذي يشير لاشتباه أسرته التي خالطته طيلة هذة اللحظات.

ويقدم "هُن" نصائح لـ أم مكة وبناتها، وبناتها لحماية أنفسهن من الإصابة.

كيف يمكن للمخالط حماية نفسه من انتقال العدوى؟

وفقًا لما ذكرته أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن في مستشفى الصدر بالعباسية، ففي حال تأكد مخالطتك بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، فعليك اتباع الآتي:

-عليك عزل نفسك لمدة 14 يومًا، وهي الفترة الحاضنة للمرض.

- الاهتمام بالنظام الغذائي الطبيعي والعصائر الطبيعية بعيدًا عن المواد الحافظة.

- تناول أقراص فيتامين "سي" أو الفوار، والأطعمة الصحية، فضلًا عن تناول أقراص الزنك وفيتامين "ب مركب".

- الاهتمام الجيد بغسل الأيدي والصابون.

Advertisements

- الاحتفاظ بالماسك الوقائي.

- الابتعاد نهائيًا عن الأماكن المزدحمة وعدم النزول من المنزل.

- التوجه إلى أقرب مستشفى الحميات، وفي حالة ظهور الأعراض.

- شرب السوائل الدافئة باستمرار على مدار اليوم.

ما الأدوية الواجب اتباعها للمخالطين؟

بحسب ما ذكرته آمال زاهر، الصيدلانية بمستشفى العباسية للعزل الصحي، لـ "هن"، فعليك تناول الآتي حال مخالطتك لمصاب بكورونا.

- نتناول دواء "باراسيتامول" في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

- تناول كبسولة واحدة من عقار "زيثرو 500" لمرة واحدة يوميا لمدة 5 أيام عند الشعور بألم في الحلق.

- تناول قرص واحد من "فوار فيتامين سي" يوميا.

- تناول جميع أنواع الخضروات، وبعض الفاكهة، خاصة الليمون والبرتقال والأناناس والكيوي والفلفل الألوان.

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.

وجرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول، لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.