أحدث ظهور لـ ياسمين صبري من داخل سيارتها الجديدة.. ومتابعون: يا محلاكي

لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها من داخل سيارتها.

وظهرت "ياسمين" في الصور وهي داخل سيارتها الجديدة، بإطلالة أنثوية وارتدت إكسسوارات أنيقة، كما أنها تركت شعرها منسدلًا، واكتفت بوضع "إيموشن" قلب على الصور.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: "يا محلاكي"، "بنحبك"، "قمر يا ناس"، و"حبيبتي يا قمر".

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تفاصيل شراء سيارة رولز رويس

ويذكر أن السيارة الجديدة للفنانة ياسمين صبري، أحدثت ضجة وقت ظهورها، ففى 19 أغسطس الماضي، وصلت سيارة ياسمين صبرى ميناء الإسكندرية، ليجري الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري.

رولز رويس "dawn" هي السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى ممتلكات ياسمين صبري، لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس، حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان".

الإفراج عن السيارة

وأفرج ميناء الإسكندرية الجمركي عن سيارة الفنانة ياسمين صبري الجديد في 25 أغسطس الماضي بقيمة 10 ملايين جنيه، 6 ملايين ثمن السيارة، و3.7 مليون رسوما جمركية، وهي من نوع رولز رويس "dawn".

أول ظهور لياسمين صبري داخل السيارة

داخل سيارة "رولز رويس"، أطلت الفنانة ياسمين صبري في أول ظهور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب شراء سيارتها الجديدة، مرتدية أزياء كاجوال ونظارة شمسية وشعر منسدل، مع مكياج بسيط، خلال جلوسها داخل سيارة "رولز رويس"، مكتفية بإرفاق إيموشن "قلب".

"العين مفلقتش الحجر"

عقب ساعات من نشر الفنانة صورتها داخل السيارة، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة محطمة ومتهالكة مشابهة لـ"موديل" سيارتها، وسط آلاف التعليقات التي أشارت إلى أن الحسد تسبب في تدمير سيارة ياسمين صبري الجديدة، ومن بينها: "العين فلقت الحجر"، و"الناس بصتلها في العربية فدمرتها".

وفي الحقيقة أن الصور المتداولة للسيارة لا تخص الفنانة ياسمين صبري، بل يرجع أصلها إلى أغسطس عام 2017، حيث أظهرت الصور سيارة رولز رويس رايث الفاخرة، وهي محملة على شاحنة في المغرب بعد تحطمها في حادث مروري.