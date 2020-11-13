كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 05:46 مساءً - تُواكب المرأة أحدث صيحات الموضة، وتبحث دائماً عن كل ما هو جديد في عالم صيحات موضة ألوان الشعر مع الإبتعاد عن المبالغة بالشكل الذي يجعلها تبدو مصطنعة وغير جذابة، ويُعتبر صبغ الشعر أمرٌ مهمٌ لدى المرأة، فهو يمنحها شعور تام بالتغيير والتجديد، ويعطي شعرها شكلاً جذَّاباً وإطلالةً مميزةً.

ومن اكثر الألون جاذبية بالنسبة للكثيرات من السيدات والفتيات هو البني الرمادي بدرجاته المتنوّعة التي بإمكانها أن تُغيّر شكلهنَّ تماماً لما فيه من جرأة وحيوية، حيث تُعطي الظلال الرمادية شعوراً بالفخامة والاناقة، بالإضافة إلى كونه أحدث الألوان في عالم صيحات ألوان الشعر وأكثرها رواجاً، حيث تألّقت العديد من النجمات والمشاهير بهذا اللون، وظهرنَّ بإطلالة جميلة، وهو يُناسب جميعَ ألوانِ البشرة البيضاء، والسمراء، والحنطية، ولا يتعارض مع لون الشعر الطبيعي إذا كان أسوداً، أو أشقراً. وفيما يأتي، يقدّم "الخليج 365.نت" لك أجمل ألوان صبغات شعر درجات البني الرمادي المواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر للعام 2021.

أجمل ألوان صبغات درجات البني الرمادي

ألوان صبغات شعر بني رمادي

إليك، أجمل ألوان صبغات درجات البني الرمادي لإطلالة عصرية وأنيقة في آن.

بني رمادي متوسط

صبغات شعر رمادي متوسط تعدّ من أبرز صيحات موضة الشعر

يُعد هذا اللون صيحةً جديدةً في عالم ألوان الشعر، وتميزت العديد من الفنانات العربيات والغربيات بهذا اللوك، ويعتمد أخصائيو صبغ الشعر على استخدام أكثر من لون صبغة وفردها مع بعضها البعض على الشعر، بشكل متداخل ومتشابك مما يساعد في ظهور خصال شعر مموجة ما بين لون الشعر الأصلي واللون البني الرمادي.

بني رمادي فاتح جداً

صبغات شعر بني رمادي فاتح جداً لإطلالة أنيقة

إبرزي جمالك وتألقك وإعتمدي هذا اللون الذي يعكس جمالك العربي بالصورة الأجمل، لإطلالة مفعمة بالجمال والجاذبية والأنوثة، فهو من الألوان المُميزة ومن أروعها في عالم صبغات الشعر التي يمكنك ان تختاريها، والتي تُعتبر الاكثر حيوية وتمنحك لمسة انيقة وراقية، مع وضع مكياج مناسب يبرز جمال الوجه ويضفى عليه مزيداً من الجمال والأنوثة الساحرة.

Advertisements

بني رمادي غامق

يعتبر هذا اللون من أبرز ألوان موضة الشعر الرائجة لهذا العام

واكبي الموضة واعتمدي هذا اللون الذي يعكس على لون بشرتك ويبرزها، ويمنحها اشراقاً وجمالاً واطلالة جذابة، فهو يُعتبر موضةٌ رائجةٌ جداً، وهو من الألوان التى تناسب جميع أنواع البشرة ، حيث إنه يبرز جمال البشرة ويعطيها مظهراً جذاباً وساحراً.

بني رمادي دخاني

يناسب هذا اللون جميع أنواع البشرة ويمنحها إشراقًا وجاذبية

تألقي بلوك عصري رائع يبرز جمال عينيك ويمنحك إطلالة مشرقة ولافتة، فعلى الرغم من غرابته قليلًا ولكنه يمنح بشرتك إشراقة خاصة، ويعمل على ابراز معالم وجهك لتتألقي أكثر جمالاً، وأكثر ما يميز هذا اللون أنَّه سيليق بك سواء أكنت تمتلكين بشرة فاتحة أو متوسطة أو داكنة.

تابعي المزيد: ألوان صبغات شعر بني لخريف وشتاء 2021 لإطلالة دافئة



بني رمادي غامق جداً

يعتبر هذا اللون مثاليًا للنساء اللاتي يبحثن عن الإطلالة العصرية

لا تتردّدي في اختيار هذا اللون سواء أكنت من صاحبات البشرة الفاتحة أو المتوسطة أو الدّاكنة، فهذا اللون من أكثر ألوان الشعر رواجاً، ويُعتبر اللون المثالي للنساء اللواتي يبحثنَّ عن إطلالة عصرية، هادئة ومشرقة ليتألّقنَّ بها. لا سيما إذا كنت تميلين إلى التجديد، للحصول على إطلالة عصرية تزيد من جمالك، وتمنحك لمسات مميَّزة من الأنوثة، فهذا اللون يُعدّ من موضة منتشرة في عالم المشاهير، فلا تترددي بإعتماده لإبراز جمال بشرتك.

بني رمادي زيتي

صبغات شعر اللون الرمادي الزيتي لإطلالة ساطعة تلفت الأنظار

إذا كنت ترغبين في إطلالة ساطعة تلفت الأنظار إليك، ننصحك بتطبيق هذا اللون الذي يُعتبر من ابرز الألوان التي تشهد تألقاً كبيراً، لاسيما أنه صيحة اعتمدتها مختلف النجمات العالميات، وسيمنح شعرك مظهراً أكثر حيوية وشباباً.

بني أشقر رمادي فاتح

يعدّ هذا اللون من الألوان الرائجة في موضة صبغات الشعر لهذا العام

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة ملفتة وفريدة من نوعها، تعكس جمالك، وتزيدك سحراً وجمالاً، فليس هناك أفضل من هذا اللون لتعتمديه لمواكبة أجدد صيحات ألوان الشعر، وهو مُستوحى من إطلالات النجمات والمشاهير، ويتناسب مع البشرة الفاتحة، والمتوسطة والدّاكنة.

بني أشقر رمادي متوسط

بني أشقر رمادي متوسط مع تدرجات فاتحة لإطلالة جدًا مميزة

إذا كنت تفضلين الإطلالة الناعمة، وتبحثين عن اللون المناسب لك، فما رأيك في إعتماد هذا اللون، مع تفتيح أطراف الشعر بدرجة أو درجتين، فهو يعطيك شكلاً مختلفاً وإشراقة مميزة في إطلالاتك.

تابعي المزيد: أفضل صبغات الشعر للبشرة السمراء من إنستقرام