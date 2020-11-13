"العلاج المعجزة".. ماسكات الثلج للبشرة تقضي على حب الشباب والتجاعيد

لايف ستايل

قررت الصحفية جين جلانتز، المتخصصة في صحافة الجمال والمرأة، أن تجرب طريقة أسمتها المعجزة، بنفسها وشاركت نتائج علاج البشرة بالثلج مجلة Business Insider، وقالت الصحفية إن طريقة العلاج تلك تعالج معظم مشاكل البشرة من حب الشباب والتجاعيد، وكذلك الانتفاخ.

وقررت الصحفية أن تجرب ماسكات جديدة كلها بالثلج، وهي المعروفة بشغفها بتجربة كل ما يخص المرأة، وقالت إن تلك الطريقة فعالة جدا لعلاج مشكلات البشرة وتجديد شبابها منذ قديم الأزل، ولكن النتائح كانت مبهرة.

ووضعت الصحفية على وجهها ماسكات الثلج يوميا لمدة أسبوع كامل، بدأت خلال التجربة بالغطس في الماء المثلج لتقليل التورم وإزالة تهيج الجلد، حيث كانت بشرتها منذ المراهقة تعاني من عدد من المشكلات التي لم تستطع التخلص منها على مر السنين.

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وتقول: "جربت تقريبًا كل إجراء ينصح به أطباء الجلد وخبراء التجميل لتحسين حالة الجلد والتخلص من حب الشباب، من بينها قشور بحمض الجليكوليك، وبعد ذلك احترق الجلد وتحول إلى اللون الأحمر".

وتكمل حديثها عن معاناتها، "زياراتي إلى خبيرة التجميل أصبحت منتظمة، لكنها لم تحل المشكلة، ومع ذلك، فإن وباء فيروس كورونا، الذي أدخل تعديلات على حياة الكثير من الناس، أصبح السبب في استخدام طريقة جديدة لعلاج الجلد، بسبب إغلاق صالونات التجميل".

ولجأت إلى الثلج لأنه موجود منذ قرون، "ملأت وعاءً بالماء المثلج وأخذت كل مكعبات الثلج من الدرج، ثم قمت بضبط المؤقت لمدة 15 دقيقة وغمست وجهي في الماء لمدة 10-15 ثانية".

بعد عدة أيام ظهرت أخيرا نتائج التجربة، "لا توجد خطوط تجاعيد، البشرة مشرقة، وعدد حب شباب أقل بكثير"، ولجعل الثلج أكثر صحة لوجهك، يمكن إضافة الزيوت الأساسية مثل زيت الورد، وكذلك الصبار، والحليب كامل الدسم أو الخيار".

وزيت الورد يحتوي على فيتامينات E و A و C، بالإضافة إلى أحماض أوميجا واللينولينيك، والتي يمكن أن تساعد في استعادة الكولاجين.

ويحتوي الصبار على فيتامينات A و C و E و B12 التي تقوي البشرة وتحميها من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويعمل حمض اللاكتيك كعامل تجديد.