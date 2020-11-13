4 علامات إذا ظهرت على الرجل زادت فرصة خيانته.. هيبص لغيرك

علاقات و مجتمع

قالت دراسة جديدة نشرت نتائجها صحيفة "جارديان" البريطانية، قام بها علماء اجتماعيون، إن الرجال يحملون سمات الخيانة في ملامحهم، ويمكن كشفها بسهولة حيث أنه كلما زادت قسمات الرجولة، زادت احتمالية الخيانة، أو قاموا بـ "محاولة لإغواء" شريكات حياة الرجال الآخرين.

وفيما يلي أبرز سمات الملامح التي تشير للخيانة

الرجال ذوي الملامح الذكورية.

الجبين البارز.

الفك القوي.

الشفاه الرقيقة.

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وجميعها صفات مهمة، ولها دلالة من الصفات الخارجية التي تتيح للنساء معرفة شريك الحياة غير المخلص.

وشملت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة علمية، نتائج تحليل الأسئلة لـ293 رجلا و472 امرأة، وكان كلها حول علاقة الملامح بالخيانة، وكان ذلك من شخص الموجود في الصور فقط.

وأظهرت النتائج أن الرجال والنساء أعطوا درجات مرتفعة من عدم الإخلاص إلى صور الرجال الذين قالوا عن أنفسهم إنهم أكثر خيانة أو إغواء للنساء.

وفي المقابل كانت النساء لا يظهرن بملامحهن ليكشفن عن الخيانة، وكانت الأسباب "غريبة" لقلة ظهور ملامح الخيانة في وجه النساء.

ومن جهتها قالت خبيرة علم النفس التطوري في جامعة الملكة مارغريت في أدنبرة، الدكتور كريستين نولز، إنه من المثير للاهتمام أن البحث وجد رابطا واضحا بين الإحساس بالخيانة والخيانة الفعلية.

وأكملت قائلة، "النتائج قد تلاحظ في الرجال فقط، نظرا إلى أن النساء أقل عرضة للإبلاغ عن أنهن خائنات أو أنهن أغوين شخصا آخر"، وأكملت، "يجب علينا أن نكون حذرين من أن هذه السلوكيات شديدة التعقيد، وأنها تتأثر على الأرجح بعوامل عديدة، بما فيها الآثار الثقافية والاجتماعية، والشخصية، والجينات، والتجارب الحياتية".

وقالت الدراسة، "عندما فحص الفريق السمات، التي تتعلق بوجوه الرجال التي ربما قدمت أدلة على عدم إخلاصهم، وجدوا أن أبرز السمات كانت ملامح الذكورة التي يبدو بها الوجه، حيث أكدت تحليلات أخرى أن ملامح الذكورة ارتبطت بعدم الإخلاص، الذي أبلغه هؤلاء الرجال عن أنفسهم، بالرغم من أنها لم تتنبأ بذلك كليا".