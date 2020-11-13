منها تناول الشاي ساخنا والإفراط في الملح والسكر.. احذر 9 أشياء تصيب بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السرطان من الأمراض الخطيرة المنتشرة في عصرنا، التي يمكن أن يدمر الجسم بالكامل.

وهناك بعض الأشياء التي يجب تجنبها وقايةَ من الإصابة بهذا المرض الخطير، وهي كالتالي حسبما أورد موقع "eatthis".

1- تناول الكثير من السكر:

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى إتلاف خلاياك بشكل فعال، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ويُظهر بحث جديد أن السكر قد يغذي نمو الورم في الجسم، لذا من الأفضل التقليل من استهلاكه.

2- تناول الشاي الساخن:

قد يبدو تناول كوب من الشاي الساخن وسيلة مريحة للحصول على لحظة من الهدوء، كما أن شرب الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والمعدة.

لكن من المهم أن تتأكد من ترك مشروبك يبرد أولا قبل شربه، وذلك لأن تناول الشاي شديد الحرارة قد يزيد في الواقع من خطر الإصابة بسرطان المريء، وفقًا لدراسة حديثة نشرت في المجلة الدولية للسرطان.

3- الجلوس لفترة طويلة:

يمكن أن يزيد الجلوس لفترات طويلة من خطر الإصابة بالسرطان، ووجدت الدراسة أن الجلوس ست ساعات أو أكثر في اليوم خلال ساعات العمل كان مرتبطا بزيادة 19 بالمائة من الوفيات بشكل عام، مقارنة بالجلوس لمدة تقل عن ثلاث ساعات في اليوم، لذا ضع في اعتبارك أنه كلما زاد نشاطك البدني، قل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان الأكثر شيوعا.

4- تناول الأطعمة المصنعة:

وجدت دراسة فرنسية نشرتها مجلة BMJ، أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بعدد من الاضطرابات الصحية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية، فضلا عن السرطان.

5- استنشاق غبار الخشب:

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أظهرت الدراسات الحديثة أن عمال المناشير والنجارين الذين يتنفسون بانتظام الكثير من الغبار الناتج عن قطع الخشب، يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجيوب الأنفية، وتجويف الأنف من الشخص العادي، لذا من الأفضل ارتداء قناعا للمساعدة على منع استنشاق غبار الخشب.

6- استخدام منعم الأقمشة وأوراق التجفيف:

صممت هذه المنتجات لتنعيم ألياف النسيج وإضفاء رائحة "غسيل نظيفة"، وقد تحتوي على المواد الكيميائية السامة.

ودرست مجلة علم السموم والصحة البيئية، أنواعا مختلفة من منعمات الأقمشة، ووجدت أن بعض أوراق منعم الأقمشة من بين أكثر المكونات ضررا، مثل أسيتات البنزيل (المرتبطة بسرطان البنكرياس)، وكحول البنزيل (مهيج للجهاز التنفسي العلوي)، والإيثانول (المرتبط باضطرابات الجهاز العصبي المركزي)، والليمونين (مادة مسرطنة معروفة) والكلوروفورم (السم العصبي والمسرطن).

7- لا ترضعين رضاعة طبيعية:

تبين أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وتشير دراسة نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان إلى أن النساء المصابات بسرطان الثدي اللائي سبق لهن الرضاعة الطبيعية كان لديهن خطر أقل لتكرار الإصابة بالسرطان.

8- استهلاك الكثير من الملح:

أظهرت الأبحاث أدلة قوية على أن بعض الأطعمة الغنية بالملح قد تسبب سرطان المعدة، كالخضروات المحفوظة بالملح واللحوم والأسماك المملحة.

وكلما زاد تناول هذه الأطعمة، زاد خطر الإصابة بسرطان المعدة، ويعد سرطان المعدة ثالث أكبر قاتل للسرطان وخامس أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، ووفقا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الاستهلاك المفرط للملح يضر ببطانة المعدة ويسبب آفات قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة.

9- كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن

ثبت أن زيادة وزن الجسم يزيد من خطر الإصابة بأكثر من عشرة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والثدي والغدة الدرقية والكلى والبنكرياس والمريء.

والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة معرضون إلى الإصابة بالتهاب مزمن منخفض المستوى في أجسامهم، والذي قد يتسبب بمرور الوقت في تلف الحمض النووي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة هم أكثر عرضة من نظرائهم ذوي الوزن الطبيعي للإصابة بحالات صحية أخرى مرتبطة بالتهاب موضعي مزمن، وهي عوامل خطر للإصابة ببعض أنواع السرطان.