8 أسباب لاحمرار العيون لم نكن نعرفها.. بينها "العدسات اللاصقة وكورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كانت العيون هي مرايا الروح، فإن العيون المحتقنة بالدم هي مرايا لصحتك، ما يتيح لك معرفة أن شيئا ما يحدث إما بعينيك أو في جزء آخر من جسمك.

وهنا نورد لكم أهم 8 أسباب لاحمرار العيون لم نكن نعرفها، ووفقا لموقع " health".

1- كورونا:

يمكن أن يتسبب COVID-19 في حدوث العين الوردية، وأشارت دراسة من جامعة ألبرتا، نشرت في المجلة الكندية لطب العيون، إن التهاب الملتحمة يمكن أن يكون أحد الأعراض الأساسية لفيروس كورونا.

وحذرت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أيضا من أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة.

2- عدوى بكتيرية:

العين الوردية يمكن أن تكون ناتجة عن عدوى بكتيرية غالبا ما تكون من نفس النوع من البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق والالتهابات العنقودية، لذلك فإن النظافة مهمة لمنع انتشار العين الوردية إلى شخص آخر.

لذا اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وتجنب لمس أو فرك عينيك وتجنبي مشاركة المكياج والعدسات اللاصقة والنظارات مع الآخرين.

3- نزلات البرد أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي:

السبب الأكثر شيوعا لالتهاب الملتحمة هو نزلات البرد (التهاب الأنف أو الحلق)، ويمكن أن تسبب العديد من أنواع الفيروسات نزلات البرد، ولكن الأكثر شيوعا هي فيروسات الأنف.

لذا إذا كنت تعاني من سيلان الأنف، فمن المحتمل أنك تمسح أنفك كثيرا، وإذا قمت بفرك عينيك فقد ينتشر الفيروس.

وتعتبر أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالعين الحمراء عند الإصابة بنزلة برد أو إصابة أي شخص آخر في منزلك، هي الحرص على غسل اليدين.

4- مشاكل العدسات اللاصقة:

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يمكن للعدسات اللاصقة أن تمنع وصول كمية كافية من الأكسجين إلى عينيك، ما يجعلها محتقنة بالدم ومتهيجة، لذا إذا تم ارتداء العدسات لفترة طويلة جدا أو تم ارتدائها أثناء النوم، فقد تسبب احمرارا والتهابات، وفي أسوأ الحالات تقرحات القرنية، علاوة على ذلك، فإن حالة تسمى CLARE (العين الحمراء الحادة التي تسببها العدسات اللاصقة) هي رد فعل للسموم التي تخلقها البكتيريا الطبيعية في العين.

عادة، يتم التخلص من هذه السموم ببساطة من العين عن طريق الوميض، ولكن يمكن أن تلتصق بسطح العدسة اللاصقة.

وتتراكم وتؤدي إلى احمرار العين، ويمكنك الابتعاد عن هذه المشكلات باتباع إرشادات العناية بالعدسات وتنظيفها بشكل صحيح وممارسة النظافة الجيدة للعدسات اللاصقة وإزالتها قبل النوم.

5- الجلوكوما:

سلسلة من الأمراض التي تتلف العصب البصري (العصب الذي يربط شبكية العين بالدماغ)، وغالبا عندما يتم الضغط بشدة على العين بسبب تراكم السوائل، ومن أحد أمواع الجلوكوما نوع يسمى "زرق انسداد الزاوية الحاد"، هو الاحمرار.

وتشمل العلامات الأخرى عدم وضوح الرؤية والألم في العينين، وعلى الرغم من أن الجلوكوما أكثر شيوعا بين كبار السن، ولكن يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بها، ويمكن أن يؤدي إجراء فحوصات العين المنتظمة إلى اكتشافها مبكرا وإبطاء فقدان البصر بمساعدة الأدوية.

6- نزيف تحت الملتحمة:

يحدث النزبف تحت الملتحمة عندما ينكسر وعاء دموي تحت سطح العين مباشرة، وينحصر الدم ويشكل بقعة حمراء زاهية في بياض عينك، وتعتبر إصابة شائعة.

وعلى الرغم من أن النزيف يبدو خطيرا، فمن المحتمل ألا يؤثر على الرؤية أو يسبب أي ألم أو إفرازات أو تورم، ويمكن أن يحدث نزيف تحت الملتحمة عندما تجهد نفسك، على سبيل المثال في صالة الألعاب الرياضية أو عن طريق رفع شيء ثقيل ، أو حتى عن طريق العطس الشديد أو السعال حتى التقيؤ يمكن أن يؤدي إلى نزيف.

7- قلة النوم:

تميل العيون المتعبة إلى أن تكون عيون محتقنة بالدم، وذلك لأن قلة النوم يمكن أن تقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى عينيك، مما يؤدي بدوره إلى تمدد الأوعية الدموية فيها وتبدو حمراء.

8- الكحول:

يتسبب الكحول في تمدد الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في العين، وبالتالي يتدفق المزيد من الدم من خلالها، وكلما شربت أكثر، ظهرت عينيك حمراء اللون أكثر، وعندما تترك الكحول ستعود الأوعية الدموية إلى طبيعتها.