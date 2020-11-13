خبير الموضة خليل زين: أنا مع الجرأة في إطلالة النجمات ولكن!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:44 مساءً - تعاون مع عدد كبير من النجمات المشهورات على الساحة الفنية، فبات إسمه لامعاً في مجال الموضة والأزياء التي يعتبرهاً فناً.

إستشاري المظهر والستايلست اللبناني خليل زين ترك أثراً واضحاً على إطلالات إتّسمت بالجمال والتميّز وحصدت اهتمام المتابعين، فكانت بدايته مع النجمة هيفاء وهبي التي اقترن اسمه بها لفترة طويلة من الزمن.

يقول أنه احترف هذا المجال منذ 20 عاماً بعد دراسته في لندن في جامعة Saint Martins التي تخرّج منها عدد كبير من المصممين العالميين أمثال الكسندر ماكوين Maqueen Alexander وجون غاليانو John Galliano.

خليل الزين اسم لامع في مجال الموضة والأزياء

إستشاري المظهر والستايلست اللبناني خليل زين

هيفاء وهبي أيقونة الجمال

هيفاء وهبي وخليل زين

حول علاقته بالنجمة هيفاء وهبي يقول خليل أن انطلاقته كانت معها وقد استمرت 5 سنوات وقد "تمّ تسليط الضوء علي من خلال هذا العمل والجهد الذي كنت أقوم به مع أيقونة الجمال والمثال الأعلى للأناقة والموضة في العالم العربي.

لطيفة وخليل زين

لا شك أننني أعتبر هذا العمل فناً وبرأيي أن النجمة يجب أن تكون مميزة خلال المناسبات الاجتماعية المنوّعة إن كان من خلال حقيبة اليد التي تحملها أو المجوهرات التي ترتديها أو أزيائها وألا تكون طبيعية مع العلم أنه بإمكانها أن تكون هكذا في حال قصدت النادي الرياضي على سبيل المثال.

داليدا خليل

أنا بصراحة مع الجرأة في الإطلالة إن كان لناحية الألوان أو قطع المجوهرات أو الملابس ضمن حدود معينة بالطبع وليست الجرأة الفاضحة التي أقصدها، ولكن هذا الأمر قد لا تقبله معظم النجمات المشهورات لأن هذه الجرأة قد لا تليق بهن، لذلك أنا مع أن تعتمد كل نجمة ما يليق بها، لذلك نرى أن معظم النجمات تلجأن على السجادة الحمراء الى إبراز جمالهن ضمن إطار ما يليق بهن كعدم ارتداء فستان قصير إن كان الجسم غير متناسقاًعلى سبيل المثال، وليس بالضرورة أن يكون كل ما هو ثقيل الوزن وخارج عن المألوف قد يجذب الانظار ويلفت الانتباه.

دانيللا رحمة

من المهم أن تتميّز النجمات على السجادة الحمراء بفستان معين بتصميم عالمي أو بقطع من المجوهرات الراقية والجريئة من الروبي ، الزمرد، التشوكر وألماس... ".



أصالة وأنغام ونادين نسيب نجيم

أنغام

حول تعاونه مع عدد من النجمات والموضة السائدة اليوم يقول خليل "عملت مع عدد كبير من الفنانات والنجمات في العالم العربي وكانت العلاقة بيننا محترمة جداً لأننا كنا نتبادل الآراء، ولم أعانِ من أية مشاكل معهن بل على العكس كان التعامل ناجحاً جداً الى أقصى الحدود، وإذا كان لي نصيب أن أعود وأعمل معهن فبالطبع سأوافق على الفور لأن الصداقة والذكريات الجميلة لا تزال تجمعنا.

نادين نسيب نجيم

ومن النجمات أذكر كل من: أصالة، أنغام، لطيفة، أروى، نادين نسيب نجيم، ماغي بو غصن، دانيللا رحمة، باميلا الكيك، داليدا خليل، جيسي عبدو، ستيفاني صليبا، الإخوات عبد العزيز، قمر، انابيلا هلال، هيلدا خليفة، ألين وطفا، نيللي مقدسي، ماريتا الحلاني، الممثلة غنوة محمود، دوللي عياش، الممثلة المغربية مريم حسين، الممثلة الكويتية المصرية نورالغندور، الممثلة الكويتية فاطمة ألسافي، الممثلة المصرية زينة رضا، أخصائية التغذية أنجي قصابية، مدوّنة الموضة مريم رود.

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أنجي قصابية

وكذلك، قيس الشيخ نجيب الذي أعتبره شخصاً متعاوناً جداً بكل إطلالاته المختلفة ورامي عياش الذي خرج عن إطار المألوف والكلاسيكية في الموضة وكان سعيداً جداً بإطلالاته الجريئة المنوّعة ،الانيقة والمتألّقة بينما نادر الأتات لم يحب الجرأة أبداً ولم يتقبلها لذلك لم يحصل هذا التعاون مرة ثانية.

قيس الشيخ نجيب

إذا لاحظنا الموضة السائدة اليوم نجد أنها تتميّز بالجرأة ومن بين الذين يطلقونها الممثل والمغني الكولومبي والعالمي مالوما الجريء جداً بملابسه وألوانه إذا كانت تليق بنا بالطبع.

رامي عياش

الفيديو الأخير لأصالة بعنوان "والله وتفارقنا" تميّز بأن أحداثه كانت تجري كأنها فيلم سينمائي لاننا كنا نعتمد ما الذي يليق بأصالة وبالقصة التي تدور حولها الأحداث، وهنا يكمن العمل الناجح بين الطرفين، وهذا الامر انطبق أيضاً في مسلسل "كلام على ورق" للنجمة هيفاء وهبي حيث تميّزت كل إطلالاتها بالفخامة المطلقة مع الالتزام أيضاً بتعليمات المخرج حول هذا الأمر".

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فاطمة السافي

وحول توجّهات الموضة لدى كل نجمة ومن هن النجمات اللواتي يطمح للعمل معهن يجيب خليل قائلاً:

"نتبع الموضة في كل مرة ولكن مع اعتماد ما يليق بكل شخصية على حدى، فالسائد اليوم على سبيل المثال هي الملابس المربّعة أو الكارو والـ Pieds De Poule والألوان القوية والفاقعة شرط اللجوء اليها إذا كان الشخص يليق به وبلون بشرته وشعره.

ستيفاني صليبا

أطمح للتعامل مع نانسي عجرم لأنها جميلة جداً وبإمكانها أن تبرز أموراً عدة من خلال إطلالاتها، بالإضافة أنه لي الشرف أن أتعامل مع مايا دياب لأنها امرأة جريئة تتقبّل الجرأة القوية بسبب جسمها الرائع، وكل نجمة تعاملت معها قدمت لها ما يليق بها ولا أخطو أي خطوة إن لم أكن على ثقة تامة بها.

نور الغندور

ومن العالم العربي أختار أحلام لأنها جريئة بشخصيتها، بأزيائها وألوانها ومن العالم الغربي أختار الشقيقات كاردشيان لأنهن جداً جريئات بالإضافة الى أنهن أسسن قواعد مهمة جداً في العالم في اتجاهات الموضة، وأحب جداً سارة جيسيكا باركر لأنها أيقونة الأزياء بالإضافة الى فيكتوريا بيكهام المميزة دائماً بكل ما ترتديه، أما الملكة رانيا فهي القمة في مجال الأناقة".

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