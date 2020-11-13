بـ"مايوه وكاش شفاف".. رانيا منصور بإطلالة جريئة في دبي (صور)

لايف ستايل

تستمر الفنانة رانيا منصور، في إثارة الجدل بإطلالتها الجريئة منذ ظهورها في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، بنشرها عدد من الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت رانيا، من دبي، مرتدية "كاش مايوه" شفاف من اللون الأسود المنقوش، وتحته مايوه، ونشرت عدد من الصور لها على حمام السباحة، وداخله، وكتبت عليها: "صباح الخير".

وتفاعل الجمهور مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات، التي كان من بينها، "المايوه جامد"، و"زي القمر"، و"تستمر الجرأة يا رانيا".

كانت الفنانة رانيا منصور، قد نشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا من إطلالتها الأولى على السجادة الحمراء، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت "رانيا"، خلال الصور، بفستان أسود "أوف شولدر" ذي فتحة كبيرة من أحد الجانبين، حيث أرفقت تعليقًا: "العرض الأول للفيلم المغربي ميكا الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مبسوطة جدا إنه أول فيلم أحضره في المهرجان الفيلم رائع ومبروك لكل صناع الفيلم"، وأثار حينها كثير من الجدل بسبب جرأته واستمرت في ارتداء إطلالات جريئة طوال فاعليات مهرجان الجونة.

يذكر أن رانيا منصور، ممثلة مصرية من مواليد 21 مايو 1986، وبدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات وموديل بالفيديو كليب لفترة، ثم اتجهت إلى التمثيل بالمشاركة في عدة أعمال.

وآخر أعمال الفنانة رانيا منصور مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى.