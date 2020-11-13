إطلالة لـ نورهان بـ"تاتو موف" تثير جدلا: "بيئة.. وأي حاجة تليق عليكي"

لايف ستايل

تثير الفنانة نورهان، الجدل بين الحين والآخر، بداية من وزنها الذي قل بشكل ملحوظ، ما جعل الجمهور يتفاعل معها، مطالبا بالكف عن "الدايت"، وصولا إلى صور من أحدث ظهور لها بفستان من الستان، قوبل بانقسام بين الجمهور، لكن كفة الانتقادات كانت الأغلب.

عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أطلت نورهان بفستان من الستان الأبيض، أوفشولدرز، مطرز بكريستالات كبيرة، مع تاتو وردة موف ملونة على الكتف، ومكياج ثقيل.

الإطلالة لفتت نظر الجمهور، لتفاجأ بتعليقات سلبية، وصفتها بأنها لا تليق بها، منها: "لا طبعا لا تليق بيكي.. إيه الفستان ده والتطريز ده والماتريال الوحشة دي"، و"الذوق ده مش حلو"، و"لا ده بيئة مش مستواكي يا فنانة خالص".

على جانب آخر تفاعل الجمهور بشكل إيجابي: "هو في إيه نورهان كده كده زي القمر"، و"نورهان متحرميناش من صورك زي القمر بجد".

وكانت الفنانة نورهان قد أثارت انتباه الجمهور سواء بصورها على البحر أو التي رصدت جوانب من حياتها اليومية العادية، وهي وزنها قليل، إذ كتبت في تعليقها على آخر صورة نشرتها: "خسارة الوزن دليل على تعلم بعض الدروس.. وأن بعض الخسائر مكسب".

صور الفنانة بعد فقدان وزنها أثار موجة من التفاعل من قبل متابعيها وجمهورها عبر "إنستجرام"، إذ تفاجأ معظمهم من التغير الشديد في شكلها وانتقدها عدد منهم، ورحب آخرين بالخطوة معتبرينها جميلة في كل الأحوال.

وكان من بين التعليقات على صور نورهان بعد فقدان الوزن: "أنتي محتاجة شوية فيلر عند العيون والخدود عشان وشك خس أوي"، و"مالك يا نورهان عمالة تخسي ليه أنتي عيانة".

وقالت الفنانة نورهان، في تصريحات سابقة، إنها تحب شكلها بشدة، وفخورة به، معلنة أن عمرها الحقيقي 38 سنة، مؤكدة أنها أيضا تحب تجاعيد وجهها، وأنها لن تجري أى عملية من عمليات التجميل والبوتكس.