فرحتها لم تكتمل.. وصلتا رقص لـ لورديانا حذفها عمر كمال وبيكا (فيديو)

لايف ستايل

بطرق متنوعة أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا، خلال الأيام الماضية، مشاركتها لمطربي المهرجانات الشعبية عمر كمال وحمو بيكا، في أحدث كليباتهما "أنتي معلمة"، قبل أن تتلقى صدمة هدمت حملتها الترويجية.

كانت البداية، عندما ظهرت لورديانا في مقطع فيديو، منذ فترة، بصحبة مغنيا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، وهي ترقص على أنغام أغنية "أنتي معلمة"، نشره "كمال" عبر حسابه على إنستجرام.

وظهرت الراقصة البرازيلية بفستان يشبه الفستان التي ظهرت به للمرة الأولى في الفيديو الذي تسبب في شهرتها، لكن باللون الأحمر الداكن، من خامة ناعمة بين القطن والجيل، وارتدت عليه جاكيت أسود.

وعقب تداول المقطع، قررت لورديانا، الترويج مرة أخرى للمهرجان بطريقتها الخاصة، إذ نشرت مقطع فيديو قصير وهي تقدم وصلة رقص على أحدث أغنيات مطربي المهرجانات، حمو بيكا، وعمر كمال "أنتي معلمة".

وظهرت الراقصة دون مطربي الأغنية، بفستان قصير داكن اللون، بخامة خفيفة تأخذ شكل الجسم، مع حزام أسود رفيع على الخصر، كما اعتمدت على الشعر الأسود الطويل المنسدل، وعلقت: "أبقوا على استعداد"، في إشارة منها لعرض الكليب المنتظر.

عمر كمال يصدم لورديانا ويحذفها من الكليب

أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا، بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، -بحسب قوله-.

وكتب كمال، عبر حسابه على "إنستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

وكان مغني المهرجانات الشعبية، قد أعلن عبر إنستجرام منذ أيام، الانتهاء من تصوير المهرجانان الجديد "أنتي معلمة"، الذي يشاركه فيه حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا، ونشر صورة تجمعه بهما، معلقا: "أنتي معلمة قريبا، على جميع القنوات الفضائية".

ونشر كمال منذ أيام عبر "إنستجرام"، فيديو يجمعه بحمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، أثناء البروفات على أنغام أغنيه "انتي معلمة".