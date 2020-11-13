البلاك فرايداي في زمن كورونا.. كيف تعقم المنتجات عند طلبها أونلاين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

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ومع الأوضاع الراهنة التي تشهد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، سيتزايد الإقبال على الشراء "أونلاين"، لكن يخشى البعض من إمكانية انتقال الفيروس عبر هذه المنتجات، ليبقى السؤال الملح كيف تعقم المنتجات عند طلبها أونلاين؟

- "الأوردرات" كالصناديق أو العلب المصنوعة من الورق المقوى المعروف باسم ورق الكرتون، مثل الموبايلات أو الشاشات.

لا يؤمن مسحها بالمناديل المعقمة بالكحول ( ٦٠-٩٠٪ ) حماية ١٠٠٪ ، لأن الفيروس قد يخترق مسامات الورق المقوى حيث يعيش حتى ٢٤ ساعة لذا فالأفضل التخلص من هذه الصناديق والعلب بعد إخراج مكوناتها ووضعها في أكياس أو علب نظيفة، وفقا لموقع eatthis.

- حال شراء ملابس أونلاين يجب تطهيرها كالآتي:

اتركها لمدة 3 أيام، ثم اغسلها على 60 درجة مئوية، باستخدام منظف جيد مناسب تماما لقتل البكتيريا، لإزالة أية مواد كيماوية، أو لتغيير حجمها، ولذلك ينصح بضرورة التأكد من فحص جميع الملابس المناسبة لغسلها في درجة الحرارة هذه قبل وضعها في الغسالة والحرص على عدم إتلافها عن طريق الغسل بالغلي، وفقا لصحيفة اكسبريس البريطانية.

- حال شراء إكسسوارات كالساعات والحقائب والبرفان يجب تطهيرها كالتالي:

يجب تجنب وضعها على السرير والمقاعد، من المفضل وضعها على الأرض لتعقيمها بالكحول بالنسبة للساعة، وبالنسبة للحقيبة يجب تعقيم الأغراض بداخلها مثل: مبرد الأظافر، حقيبة المكياج، دبابيس الشعر، شاحن الهاتف، النظارة الشمسية والمحفظة، بالإضافة إلى مفاتيح البيت والسيارة.

بينما الحقيبة نفسها إذا كانت جلدية فيجب تعقيمها بالمناديل المطهرة التي تحتوي على 70% كحول، ورش مادة كحولية على الحقيبة، ثم استخدام قماش ليس قطني لتوزيع المحلول، بشرط ألا تستخدم مادة كيميائية حارقة تساهم في إتلاف وتغيير لون الحقيبة، وفقا لموقع "Life hacker".