كيف يحمي كبار السن أنفسهم من كورونا؟.. بهذين العنصرين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن وجود بعض العناصر الغذائية التي قد تقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقلل من مخاطر العدوى بالنسبة لكبار السن، بشكل كبير وليس لها آثار جانبية سيئة عليهم.

أجرى الدراسة فريق علمي في جامعة "زيوريخ" في سويسرا على أكثر من 2000 متقاعد (كبار السن)، وكشفت وجود عنصرين يمكن إدخالهما في النظام الغذائي، لديهما القدرة على تعزيز جهاز المناعة بشكل كبير لدى كبار السن ومنع إصابتهم بفايروس كورونا المستجد.

وأوضح التحليل الذي أجراه فريق الدراسة لحوالي 2157 من الرجال والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق أن مستخدمي عنصر "أوميجا 3" وفيتامين "د" كانوا أقل عرضة للإصابة بالعدوى بنسبة 11% تقريبا، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وبالرغم من أن الدراسة أجريت في وقت سابق بين عامي 2012 و2014، إلا أن الفريق قد أعاد مواءمة الدراسة لتتناسب مع الواقع الحالي في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت الأبحاث أن عنصري فيتامين "د" و"أوميغا 3" يعززان جهاز المناعة لدى كبار السن بشكل كبير، وفقا لـ"سبوتنيك".

يقول الخبراء إن هذه المكملات تقلل من خطر الإصابة بالعدوى ولكن ليس لها تأثير على صحة العظام والذاكرة ووظائف العضلات، حيث اعتقد سابقا أنه من الممكن أن تنعش الذاكرة أو تخفف بعض أعراض الشيخوخة.

وأكدت الدراسة أن تناول مكملات فيتامين "د" أو "أوميغا 3" بشكل منتظم يعزز جهاز المناعة لدى المتقاعدين، ويساعدهم على درء العدوى المرضية بما في ذلك مرض "كوفيد –19".

ومن أكثر المصادر الطبيعية لهذه المكملات الغذائية التي يمكن أن تمنح الجسم كميات كافيه منها هي الأسماك خصوصا الدهنية منها.

وحثت الكثير من الحكومات والجهات الطبية في الأشهر الماضية على الإكثار من تناول هذين العنصرين، حيث تم إرسال نصوص عبر الهواتف في سويسرا تؤكد ضرورة التزود بهذين العنصرين خصوصا لدى كبار السن.