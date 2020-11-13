خلطات عشبية لتعطير الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 01:41 مساءً - إنّ رائحة الجسم الكريهة والتي تسبب الحرج للمرأة، ليست بالضرورة أن تكون نتيجة عوامل خارجية مرتبطة بالطقس والبيئة المحيطة بل من الممكن أيضًا أن تتعلّق بعوامل داخلية مرتبطة بالنظام الغذائي والوضع الصحي، لذا فإنّ التخلص من رائحة الجسم الكريهة يتطلب العناية بالبشرة على مستويين؛ الداخلي والخارجي.

إليكِ في ما يلي بعض الخلطات الطبيعية التي تقوم على أعشاب تعطّر الجسم من الداخل والخارج بحيث تطهر الجسم من السموم، وتنقي المسام الجلدية وبالتالي تقضي على الروائح غير المرغوب فيها التي يحملها العرق الطبيعي.





أسباب رائحة الجسم الكريهة

رائحة الجسم



قلّة النّظافة التّي تؤدّي إلى تَراكم البكتيريا على الجسم:

التّعرُّق المُفرط.

المُناخ الحارّ والرَّطِب.

الطّعام الحارّ.

مشروبات الكافيين.

التدخين.

تناوُل بعض الأدوية.

مرض السُكّري.

مشاكل الغُدّة الدّرقية.

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خلطات عشبية تعطر الجسم من الخارج





خلطة إكليل الجبل

أعشاب تعطر الجسم



المكونات:

كوبان من إكليل الجبل المُجفّف.

نصف ليتر من الماء المغلي.



الطريقة:

انقعي كوبي إكليل الجبل في الماء المغلي، ثُمّ صفّيه وضيفيه إلى ماء الاستحمام.

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خلطة الورد البلدي وماء الورد



المكونات:

نصف فنجان من ماء الورد.

فنجان ورد بلدي.

نصف كوب من لبن جوز الهند

ماء دافئ



الطريقة:

املئي البانيو بالماء الدّافئ وضعي فيه المُكوّنات السّابق ذكرها، واجلسي في البانيو لمدّة 15 دقيقة.

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خلطات عشبية تعطر الجسم من الداخل

أعشاب تعطر الجسم



النعناع مع ماء الورد والبرتقال: عصير البرتقال، مع ماء الورد، و النعناع المغلى و المبرد يساعد بشكل مذهل على تعطير الإفرازات الطبيعية، كما يساعد على إفراز الروائح الطبيعية العطرة من جسمك.



الزنجبيل: شرب كأس من الزنجبيل المغلي بدون إضافات يومياً فضلاً عن فوائده الكثيرة فإنه يمنح جسمك رائحة عطرة و مميزة حتى عند التعرق.



الشاي الأخضر: له القدرة على تطييب رائحة الفم، أيضاً فإن تناول نبات الكرفس لمدة أسبوع يومياً يقضى نهائياً على روائح الفم غير المرغوب فيها، و يطهر مجاري التعرق في الجسم من بعض أنواع البكتيريا المسببة للروائح الكريهة.

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