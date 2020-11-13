سر هروب رحمة حسن من الزواج: مش حاجة سهلة

علاقات و مجتمع

أجابت الفنانة رحمة حسن، على عدد من أسئلة متابعيها، التي تلقتها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت من ضمن الأسئلة التي تلقتها "رحمة"، استفسارا عن سبب عزوفها عن الزواج حتى الآن، وكانت إجابتها: "مش حاجة سهلة كده الجواز".

وتلقت "رحمة" إحدى التعليقات المازحة من متابعيها: "بنقعد نعاكسك أنا ومراتي ما شاء الله"، فردت: "ربنا يخليكم لبعض"، وأيضًا سؤال عن "إيه أكتر أغنية بتحبيها لأنغام؟"، فأجابت: "بحب أغاني كتير ليها".

وعن كاتبها المفضل، ذكرت أنه الأديب الراحل نجيب محفوظ، كما ذكرت أنها تقرأ أيضًا ليوسف إدريس وأنيس منصور، ويوسف السباعي، وأحمد مراد، وخيري شلبي، بالإضافة إلى كتب مترجمة.

واستكملت أيضًا "رحمة" في إجابتها على أسئلة المتابعين، منها: "زعلانة أوي أن واحدة زيك مش واخدة حقها كنجمة في مصر ممكن أعرف السبب"، فأجابت عليها: "ولا أنا.. عادي".

وفي وقت سابق، نفت الفنانة رحمة حسن، اعتزالها التمثيل، في تعليق لها لأحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وأكدت وقتها أنها في إجازة فقط، وعن ارتباطها في الوقت الحالي أكدت "رحمة"، أنها غير مرتبطة.

وتعتبر الفنانة رحمة حسن، من الفنانات صاحبات الإطلالات الجريئة عبر "إنستجرام"، كان بينها وهي مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة ومميزة كانت عبارة عن فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأزرق المشجر الأبيض.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحمة حسن، كان فيلم "الرجل الأخطر" مع سامح حسين وإدوارد ولطفي لبيب ومن إخراج مرقس عادل.

شاركت رحمة حسن، في بطولة مسلسل "سابع جار"، مع عدد من النجوم، بينهم دلال عبدالعزيز وشيرين، وأيضًا سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم.