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لايف ستايل
تجاهلت الراقصة البرازيلية لورديانا، حديث مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، عن حذف اللقطات الخاصة بها من كليب أغنيته الجديدة "أنتي معلمة"، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، إذ كان من المقرر أن تظهر معه بصحبة حمو بيكا.
وشاركت "لورديانا" متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية "الاستوري" العديد من مقاطع الرقص المختلفة، التي تألقت من خلالها ببدل رقص متعددة. كان من بينها مقطع من كواليس مشاركتها في الكليب الذي تم حذف لقطاتها منه.
ونشرت الراقصة البرازيلية، مقطع فيديو آخر، تعلن فيه استضتافتها ببرنامج "على الماشي" مع الإعلامية رزان محمد، على فضائية "الحدث اليوم".
وأعلن مغني المهرجانات عمر كمال، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا، بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، -بحسب قوله-.
وكتب كمال، عبر حسابه على "إنستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".
وكان مغني المهرجانات الشعبية، قد أعلن عبر إنستجرام منذ أيام، الانتهاء من تصوير المهرجانان الجديد "أنتي معلمة"، الذي يشاركه فيه حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا، ونشر صورة تجمعه بهما، معلقا: "أنتي معلمة قريبا، على جميع القنوات الفضائية".
ونشر كمال منذ أيام عبر "إنستجرام"، فيديو يجمعه بحمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، أثناء البروفات على أنغام أغنيه "انتي معلمة".
كانت هذه تفاصيل خبر لورديانا ترد على حذفها من كليب "أنتي معلمة" بطريقتها الخاصة: فيديوهات وبدل رقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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