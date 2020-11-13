خبير: الجينات تلعب دورا في محاربة كورونا داخل الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف كبير الأطباء والمتخصصين بعلم الوراثة والجينات في روسيا، الدكتور فلاديسلاف بارانوف، عن وجود علاقة وثيقة بين الأجناس والأعراق واحتمال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت تصريحات الخبير الروسي بارانوف لموقع "إزفيستيا" الروسي، ردا على سؤال بشأن العلاقة بين العرق واحتمال الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قال: "بعد اختبارات عدة تمكن العلم إثباتها أن للجينات دور كبير باحتمال الإصابة بالفيروس"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأضاف الخبير الروسي أن هناك ارتباطا وثيقا بين المتغيرات البيولوجية الداخلية والتأثيرات الخارجية الضارة التي تحاول الدخول إلى الجسم، حيث تبين من خلال الدراسات أن الإصابة بالفيروس تختلف من مجموعة سكانية إلى أخرى، وبالتالي من عرق إلى آخر ومن شعوب إلى أخرى".

وأشار الخبير إلى أنه تبين في العالم أن هناك مناطق تكثر فيها الإصابات، لكن منحاها يكون أقل على المصابين ولا يظهر مستوى المرض عليهم بالمقارنة مع مناطق أخرى تفشى فيها الفيروس.

وخلص الخبير، قائلا: "إن معدل الوفيات يتأثر بمدى إصابة الشخص بالفيروس ومدى قدرة الجينات على التأقلم ومحاربة الفيروسات الداخلة إلى الجسم".