الطريقة الصحيحة لتنظيف الأحذية القماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية لصناعة منتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل من تنظيف الأحذية القماشية بوضعها في الغسالة الأوتوماتيكية؛ نظرا لأن المادة اللاصقة قد تنفك وتترك آثار بقع على بقية القماش، ومن ثم تظهر بقع صفراء قبيحة المظهر على الحذاء، لا سيما ذي اللون الأبيض.

وبدلا من ذلك، تنصح الرابطة باستعمال منتجات العناية المخصصة للأقمشة والمنسوجات.

ويمكن أيضا استعمال ممحاة لإزالة الحواف الداكنة من الخامة ذات اللون الفاتح، بينما يمكن إخفاء الخدوش في الخامة بواسطة كريم ذي لون أبيض غير شفاف.