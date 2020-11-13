موناكو.. وجهة مثالية لعشاق التنزه والتأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد موناكو بمثابة وجهة مثالية لعشاق المروج الخضراء والطبيعة الغنّاء بفضل حدائقها الفريدة والرحبة، التي تغطي 20% من مساحتها. وفيما يلي بعض أشهر هذه المنتزهات:

· حدائق سانت مارتن: تتربع على الصخرة الشهيرة بين قصر الأمير ومتحف علوم المحيطات، وتطل على البحر بأشجارها الوارفة، التي يحلو الاسترخاء في ظلها وتأمّل المشاهد الاستثنائية لموناكو.

· حديقة أفريقيا الصغيرة: تقع على مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من كازينو دي مونت كارلو الشهير، وتصحب زوارها إلى واحة معزولة من النباتات الاستوائية لينعموا بالسكينة وسحر ما يحيط بهم من أشجار النخيل والتين والجنكو بيلوبا وبركة أسماك الكوي. وتشكل الحديقة ملاذا طبيعيا في قلب المدينة تتناغم فيه الروائح الفاتنة بالأشجار، التي يزيد عمر بعضها عن 100 عام.

· حديقة الأميرة غريس للورود وحديقة فونتفييل: تُعد وجهة مثالية للاسترخاء والتنزه، وهي تسحر الزوار بتصميمها الأنيق وعطورها الأخاذة بما تحويه من أكثر من أربعة آلاف شجيرة ورد بمختلف الألوان تحتفي بذكرى الأميرة غريس وحب الأمير رينيه الثالث لها، فيما تتجمع الأشجار المتوسطية والزهور الاستوائية والتماثيل الفنية المعاصرة حول بركة محاطة بأشجار النخيل والزيتون لتغمر الزوار بشعور بالسلام والسكينة.