أوس أوس لزوجته في عيد ميلادها: ربنا بيختبرنا ومؤمنين بقضاء الله

علاقات و مجتمع

هنأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، زوجته، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورا لهما عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "انستجرام".

وكتب "أوس أوس": "كل سنة وأنتى طيبة ياروحى ويارب ماتيجى سنة وحشه زى اللى فاتت دى علينا تانى، وعارف أن مفيش حاجة هتفرحك بعد علي (الله يرحمه) بس ربنا بيختبرنا وراضيين ومؤمنين بقضاء الله وربنا يخليلنا عمر ومانشوفش أى حاجة وحشة فيه ياااارب"، مختتمًا "كل سنة وأنتى جنبى ومعايا".

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وفقد الفنان محمد أسامة نجله "علي"، والذي كان يبلغ من العمر 3 أشهر إثر سقوطه على الأرض.

وكان الفنان "أوس أوس"، شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى المرغنى، وبيومى فؤاد، حجاج عبدالعظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.