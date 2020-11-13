اختفاء توأم وزحف مسنة.. المرأة تتصدر بحوادث غريبة في 24 ساعة

علاقات و مجتمع

بين طيبة الأم، واختفاء أجنة، خلال 24 ساعة، تصدرت المرأة المشهد بحوادث غريبة، ووقائع تقع بين العنف ضدها، والمآسي، ولكن تظل تلك الوقائع فريدة من نوعها، يستعرضها التقرير التالي.

سيدة الشرقية

فيديو مؤثر لسيدة عجوز عرفت بـ سيدة الشرقية تزحف على السلالم بينما يصورها نجلها وزوجته وسط مزاح وتعد عليها بالألفاظ، وهي لا تلتفت وتنزل السلم، مشهد انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قبضت الشرطة على الشاب بتهمة إهانة والدته، وهو ما نفته الأم، وقالت، "كان بيهزر هو اللي مربيني وبيألكني ويشربني وسفرني عمرة"، وطالبت بالإفراج عن نجلها.

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وبينت التحريات أن هذا الفيديو انتشر بسبب شقيقة الابن التي تعاني من خلافات أسرية معه فسربت الفيديو للسوشيال ميديا، وظلت الأم أمام نقطة الشرطة في انتظار خروج نجلها.

فيما أكد شهود عيان أن الابن بار بوالدته والفيديو كله مزاح، وقالت الأم إنها تعيش معه منذ سنوات طويلة.

اختفاء التوأم

فوجئت سيدة حامل في الشهر السادس، عقب استيقاظها بعد كابوس، سقوط ماء ودماء حولها على الفراش، فذهبت إلى مستشفى أرمنت المركزي بالأقصر لتطمئن على الأجنة حيث كانت حامل في توأم ولكن الأطباء أكدوا أنه لا يوجد أجنة، وأكدوا اختفاء التوأم، وكذلك ولا أي علامات للحمل سوى أن الرحم كان حجمه أكبر من الطبيعي ما يعني احتمالية وجود حمل.

وقالت والد الفتاة إنها كانت حامل وتتابع مع طبيب في عيادة خاصة على مدار 6 أشهر، ولديها التحاليل ولفجأة اختفى الأبناء، وذلك بعد حلمها بكابوس فيه سيدة تحاول أن تجعلها تسقط، لتصحو من النوم على تلك الكارثة في الرابعة صباحا.