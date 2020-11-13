تعرف على سارة الهاني شبيهة هيفاء وهبي: أصغر خريجات معهد الموسيقى اللبناني

علاقات و مجتمع

لفتت المطربة اللبنانية سارة الهاني، الأنظار إليها خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع السوشيال ميديا، بسبب التشابه الكبير بينها وبين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

ونشرت "سارة" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لها تظهر الشبه الكبير بينها وبين النجمة هيفاء وهبي، وعلقت قائلة: "ثمة من يراقبك بصمت يتجسس عليك عبر حروفك... يُحصي دقات قلبك واتجاه نبضها يبحث في طياتها ربما عن شيء يخصه.... من يراقبك بصمت قلبه وعقله ممتلىء بضجيجك".

ليتداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة ساره الهاني، وتشبيهها بالمطربة اللبناينة هيفاء وهبي.

وفي تلك السطور تعريف بسارة الهاني

سارة الهاني لبنانية الأصل ولكنها ولدت في الكويت 28 أبريل 1986، درست الموسيقي في الكونسرفتوار اللبناني تحت إشراف وليد غلميه، الذي أعجب بصوتها جدا.

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تخرجت من المعهد في سن السادسة عشر، وحصلت على لقب أصغر المتخرجات من المعهد وقتها.

شاركت "سارة"، في برنامج اكتشاف المواهب "ستوديو الفن"، عام 2002، وحصلت على المركز الأول

تعاقدت معها شركة روتانا لإصدار أول ألبوماتها الغنائية عام2007، والذي حمل اسم "آخر قرار"

وكان ثاني ألبوماتها يحمل عنوان "هيك بتعمل"، وتولى ألحان أغانيه المطرب اللبناني رامي عياش

تميزت بغنائها لكبار المطربين أمثال كوكب الشّرق أم كلثوم ، أسمهان ، فيروز ومحمد عبدالوهاب

ولاحظت سارة وجه الشبه بينها وبين هيفاء وهبي، وتعمدت منذ عام 2018، الظهور بنفس ستايل هيفاء وهبي، من حيث اللبس والشعر الأسود وتردد خضوعها لعدد من عمليات التجميل لكي تصبح صورة طبق الأصل من هيفاء وهبي، بالإضافة إلى حرصها الدائم وتمسكها بستايل هيفاء وهبي في الملابس، فمعظم إطلالتها جينز وجواكيت جلد.