ماسكات للتخلص من دهون الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 04:41 صباحاً - تنزعج الكثيرات من النساء من وجود الدهون على البشرة، حيث تتسبب في حدوث مشكلات مختلفة لها، منها البثور والحبوب والرءوس السوداء التي تظهر على البشرة، إلى جانب الإصابة بالالتهابات، ومن المهم التخلص من الدهون التي توجد على البشرة من خلال بعض الوصفات الطبيعية، لذا سنعرفك فيما يلي على بعض الماسكات التي تساعد في التخلص من دهون البشرة بطرق طبيعية، فلا تترددي في تجربتها.



ماسك البرتقال وخشب الصندل للتخلص من دهون الوجه

ماسك البرتقال وخشب الصندل للتخلص من دهون الوجه



يخلّص هذا الماسك البشرةَ من الزيوت الزائدة فيها ويشدّها، ويجعلها متوهّجة ومُشرقة، فإن كنتِ تنوين تطبيقه للتخلص من الدهون ففاخلطي ملعقة كبيرة من لُبّ البرتقال مع قطرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، وامزجيهم جيدًا للحصول على عجينة ليّنة، ثم ضعي الماسك على الوجه لمدة عشر دقائق حتى يجّف، واغسلي الوجه بالماء، ويمكن تكرار الطريقة مرتين في الأسبوع.

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ماسك الشوفان والعسل لدهون البشرة

ماسك الشوفان والعسل لدهون البشرة



يُهدئ الشوفان البشرة المتهيّجة ويمتص الزيوت المتراكمة عليها، كما يُزيل الخلايا الميّتة، ويُمكن استخدامه منفردًا بمثابة ماسك للبشرة أو دمجه مع العسل، ولتحضيره اخلطي نصف كوب من الشوفان وكمية كافية من الماء الساخن وملعقة كبيرة من العسل وامزجيهم جيدًا للحصول على عجينة طريّة، ثم طبقي الماسك على الوجه ودلّكيه لمدة 3 دقائق، ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًّا.

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ماسك اللوز وزيت الزيتون لإزالة دهون البشرة

ماسك اللوز وزيت الزيتون لإزالة دهون البشرة



تساعد هذه الوصفة على التخلص من الدهون الزائدة التي توجد على البشرة، والقضاء على الالتهابات الناتجة عنها، بالإضافة إلى التخلص من الحروق التي تتعرض لها البشرة الدهنية نتيجة التعرض لأشعة الشمس، لذا اخلطي ملعقة من لوز البودرة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل بشكل جيد، ثم وزعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة لا تقل عن ربع الساعة، ثم اغسلي البشرة بالماء الدافئ وجففيها برفق، وننصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًّا.

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بياض البيض للتخلص من دهون البشرة

بياض البيض للتخلص من دهون البشرة



يساعد بياض البيض على التخلص من الدهون والزيوت الزائدة على البشرة والتقليل من ظهور الحبوب والوقاية من التجاعيد، بالإضافة إلى قدرته على غلق مسام البشرة، ولعمل هذا المزيج قومي بخلط ملعقة من الدقيق مع بياض بيضة وملعقة من العسل وامزجي المكونات حتى تحصلي على معجون، ثم ضعي الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق حتى يجف، واغسليه بالماء الدافئ.

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