علاج الشعر المتقصف والخفيف بخلطات طبيعية مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 04:41 صباحاً - يعكس جمال الشعر المظهر العام لكل سيدة، وتُعطي البعض اهتماماً في العناية ببشرتها وتُهمل العناية بشعرها، أو قد يحدُث العكس، ولكن من المهم أن يكون لكل سيدة جدول للعناية اليومية بشعرها حتى تُحافظ على صحته، ذلك أنَّ الطبقة الخارجيّة التي تُسمى البشرة، تحمي الشعر من العوامل الخارجيّة التي قد تؤثر فيه، وعندما تتعرض طبقة البشرة للتلف بسبب الغسيل المفرط، والتعرّض للمناخ الحار، وإستخدام أدوات التدفئة، وإستخدام العلاجات الكيميائية، يُصبح الشعر جافاً وهشاً، وكذلك مُتقصِّفاً، ويكون ملمس الشعر خشناً، وأكثر تشابكاً مما يصعب تصفيف. وقد تلجأ الكثيرات لإستخدام مستحضرات التجميل التي بالإضافة إلى كونها باهظة التكاليف، فإنها تُسبب أضراراً صحية.

يُطلعك "الخليج 365.نت" على أبرز الخلطات الطبيعية والسهلة للعناية بالشعر، التي تحتوي على مُكوِّنات غنيّة بالعناصر المغذية للشعر والتي تعمل على علاج الشعر التالف والمُتقصّف والخفيف، ويُمكنك تحضيرها بنفسك وفي منزلك، في السطور الآتية:



وصفات سريعة المفعول لعلاج الشعر التالف والمتقصّف والخفيف

علاج مشكلات الشعر بوصفات طبيعية مذهلة



خلطة الأفوكادو

خلطة الافوكادو لعلاج مشكلات الشعر

يُعتبر الأفوكادو مصدراً غنياً بالفيتامينات، والدّهون، والبروتين، والأحماض الدّهنية، بالإضافة إلى الزيوت الطبيعيّة، ويُساعد الأفوكادو على إعادة إصلاح الشعر التالف، إذ يعد غطاء للشعر، حيث يساعد على تنعيمه، وترطيبه.

المُكوِّنات:

نصف حبة أو حبة كاملة من الأفوكادو، ويعتمد ذلك على طول الشعر.

ملعقة أو ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون، ويعتمد ذلك على طول الشعر.

طريقة الإستخدام:

يُوضع الأفوكادو مع زيت الزيتون في الخلاط، وتُخلط المُكوِّنات للحصول على مزيجٍ ناعم، ثم يُوضع المزيج على الشعر مدة ساعةٍ واحدةٍ، ويُغسل الشعر.



خلطة الموز والعسل

الموز والعسل لعلاج مشكلة الشعر التالف

يُساعد الموز على إعادة إصلاح الشعر التالف؛ لاحتوائه على كميةٍ كبيرةٍ من البوتاسيوم، والفيتامينات المقوية، والزيوت الطبيعيّة، حيث يرطّب الشعر، وينعّمه، ويُحسّن من مرونته، ويُعتبَر العسل مُرطِّباً طبيعيّاً يُغذِّي بُصَيلات الشَّعر، ويُحافظ على رطوبتها، كما يُحافظ على مرونة الشَّعر، ويُقوِّيه.

المُكوِّنات:

موزة ناضجة.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

نهرسُ حبّة الموز جيّداً، ونضيفُ العسل إليها، ونخلطُ المزيج جيّدا، ومن ثم نغسلُ الشَّعر، ونُجفِّفُه، ونُقسِّم الشَّعر إلى أجزاء، نضعُ القناع باستخدام الفرشاة، من الجذور إلى الأطراف، ونربطُ الشَّعر على شكل كعكة، ونُغطِّي الشَّعر بغطاء الاستحمام، ونتركُه لمدّة 20-30 دقيقة، بعدها، نغسلُ الشَّعر بالماء الفاتر والشامبو.

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خلطة زيت الجوز الهند وزيت الكافور

خلطة زيت جوز الهند للعناية بالشعر وتعزيز نموه

يساعد زيت جوز الهند على إصلاح بشرة الشعر المُتضررة، وترطيب الشَّعر، بالإضافة إلى زيت الكافور الذي يعمل على تحفيز نُموِّ الشَّعر، ومكافحة تساقُطه.

المُكوِّنات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الكافور.

طريقة الإستخدام:

نمزجُ المُكوِّنَين معاً في وعاء، ونُدلِّكُ الشَّعر، وفروة الرأس بالمزيج، ومن ثم، نتركُ المزيج لمدّة نصف ساعة على الشَّعر، وبعدها، نغسلُ الشَّعر بالشامبو.

نُكرِّر الوصفة مرَّتين يوميّاً.

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وصفة زيت عباد الشمس

زيت عباد الشمس يعدّ من الزيوت الغنية بخصائص مرطبة للشعر الجاف

تُعتبر وصفة زيت عبّاد الشمس من الوصفات الرائعة للشعر التالف؛ كما يُعرف عنه بأنّه مرطب طبيعي للشعر الجاف.

المُكوِّنات:

كميّة من زيت عباد الشمس.

منشفة دافئة ورطبة.

مشط.

طريقة الإستخدام:

يُبلّل الشعر بالماء لجعله رطباً، تُوضع رُبع كميّة زيت عبّاد الشمس على فروة الرأس، وتُدلّك فروة الرّأس جيداً، ثم يُمشّط الشعر لجعل الزيت يصل إلى النهايات، يُلف الشعر بمنشفة مبللةٍ ودافئةٍ مدة 60 دقيقة، ويُغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد.



وصفة نبات الصّبار

يُساعد نبات الصباء في علاج مشكلة الشعر التالق ويعزّز من لمعانه وإشراقه

يُعتبر نبات الصبار مهدئاً ومرطباً فعالاً للبشرة المتعبة، وكذلك الحال بالنسبة للشعر التالف، فهو يجعل الشعر لامعاً، وجميلاً.

المُكوِّنات:

ثلاث ملاعق كبيرة من لبن الزبادي كامل الدّسم.

أربع ملاعق كبيرة من الصّبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة الإستخدام:

يُحضّر وعاء الخلط، وتُوضع جميع المُكوِّنات داخله، وتُخلط جيداً، حتى يتكون المزيج المطلوب، ومن ثم يُفرد المزيج على الشعر، ثُم يُترك مدة نصف ساعةٍ تقريباً، ومن بعدها، يُغسل الشعر دون إستخدام الشامبو.

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وصفات طبيعية للشعر الدهني