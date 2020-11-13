" أمهات مصر": العام الدراسي الحالي استثنائي.. ونطالب بتخفيف المناهج

ماما

عند الحديث عن ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا، يزداد قلق الأمهات من ذهاب الأبناء للمدارس، وتظهر بعض المطالب بمحاولة تخفيف المناهج نظرا لظروف جائحة كورونا.

وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن العام الدراسي الحالي "استثنائي " نظرا لظروف جائحة كورونا، وبالتالي يجب على الوزارة النظر في حجم المناهج الدراسية وهل تتناسب مع كل فصل دراسي من عدمه.

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وأضافت "عبير"، أن عددا كبيرا من الطلاب وأولياء أمورهم يعانون من كم المناهج طوال السنوات السابقة ودائما يطالبون بتخصيص إجزاء وجعلها للإطلاع فقط، مستطردة :"مابالك بقاى إن العام الحالي استثنائي، وأغلب الطلاب لا يذهبون المدرسة طوال أيام الأسبوع، وبالتالي نناشد الوزارة بتخصيص أجزاء من المنهج للإطلاع فقط ".

وأوضحت "عبير": "نفهم جيدا ظروف هذا العام الدراسي بسبب جائحة كورونا، وندعم جميع قرارات الدولة والوزارة حتي يمر هذا العام بسلام وأمان من أجل حياة أبنائنا ومستقبلهم، في المقابل يجب أن تراعي الوزارة الطلاب وأولياء الأمور فيما يتعلق بكم المناهج المقررة على الطلاب".

وزير التعليم:ستوقع غرامة على ولي أمر أي تلميذ لا يلتزم ابنه بارتداء الكمامات الطبية

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنفيذ إجراءات صارمة بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه ستوقع غرامة على ولي أمر أي تلميذ لا يلتزم ابنه بارتداء الكمامات الطبية داخل المدرسة.

وستنذر المدرسة ولي الأمر في البداية مرتين، الأولى تفيد بأن ابنه لا يلتزم بارتداء الكمامة الطبية داخل المدرسة، وفي حال الاستمرار ستوقع غرامه مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

وقال وزير التعليم، إنه على الجميع داخل منظومة العملية التعليمية ضرورة ارتداء الكمامات الطبية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم داخل المنشآت التعليمية.