هيدي كرم لـ"مرات الأب": خليكى حكيمة واهدي على نفسك (فيديو)

علاقات و مجتمع

وجهت هيدي كرم رسالة لزوجات الآباء خلال استضافتها ضيفة على برنامج "راجل و2 ستات"، تقديم شريهان أبو الحسن.

ودار النقاش حول العلاقة بين زوجات الأب وأبناء الزوج، وقالت هيدي كرم إن بعض السيدات يقعن في خطأ محاولة الاندماج في حياة أبناء الزوج بشكل سريع ومحاولة تقديم أشياء جديدة جيدة من وجهة نظرها، واقتحام الخصوصية بشكل مفاجيء، لأن هؤلاء الأطفال كان لديهم نمط حياة معين ويستمتعون بأشياء كثيرة قبل ظهور زوجة الأب.

واضافت: "خليكى ست حكيمة واهدى على نفسك شوية"، فعلى زوجات الآباء عدم اختراق كل شىء بشكل مفاجئ، وعدم محاولة تغيير نظام حياة أبناء الزوج، وعدم إجبارهم على قبول وجودهن كأمر واقع، وضرورة الحفاظ على أسلوب الحياة الذي اعتادوا عليه.

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وكانت الفنانة هيدي كرم، كشفت عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل الاجتماعي "كواليس"، الذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها.

وقالت كرم في تصريحات لبرنامج "لايت شو" على قناة "الحياة"، إن المسلسل بسيط جدًا في أفكاره ويدخل البيوت المصرية ويقدم نماذج حقيقية، موضحة أنها تجسد في المسلسل دور أم مطلقة اسمها "سهيلة"، ولديها ولد وبنت، وتعيش مع والدتها وتتحمل مسؤولية أبنائها.

وأضافت أنها تشغل داخل أحداث المسلسل منصب مديرة شركة للإنتاج الفني، ولهذا هي إدارية ولكن رغم ذلك لديها مشاعر إنسانية كبيرة.

وأوضحت هيدي كرم، أنها تشارك كذلك في مسلسل "لؤلؤ"، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتجسد دور زوجة أحمد زاهر، وهي سيدة من عائلة كبيرة، ولكن تربطها علاقة مادية بزوجها أكثر من العلاقة العاطفية.