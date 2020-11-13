الامارات | فتحية النمر وأليكس شيكو: حوار إماراتي - إسباني بين الخيال والواقع

شكرا لقرائتكم خبر عن فتحية النمر وأليكس شيكو: حوار إماراتي - إسباني بين الخيال والواقع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، الكاتبة والروائية الإماراتية فتحية النمر، والروائي الإسباني أليكس شيكو، في جلسة حوارية نظمها ضمن سلسلة جلسات مخصصة لحوار الكتاب والمثقفين الإماراتيين مع نظرائهم الأجانب، واستعرضت الفروق بين أدب الواقع وأدب الخيال، وعلاقتهما بالأنماط الأدبية الأخرى، بالإضافة إلى مساحة الحرية التي يتيحها الأدب للكاتب في التعبير عن الآخرين.

وناقشت الجلسة، التي أدارتها الكاتبة إيمان اليوسف، وعقدت (عن بُعد) عبر منصة «الشارقة تقرأ»، أثر المتغيرات الراهنة والمعاصرة على الأجناس الإبداعية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في استحداث أشكال جديدة من الكتابة النقدية، وفتح باب جديد لعلاقة القارئ بالكاتب، تتجاوز علاقته التاريخية القائمة بين نتاجه الإبداعي وحسب.

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