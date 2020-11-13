الامارات | إصدارات جديدة توثق الشعر والأزياء والموسيقى في التراث الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات جديدة توثق الشعر والأزياء والموسيقى في التراث الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرز من بين الإصدارات التي يستضيفها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39، أحدث الإصدارات التي تناولت التراث الإماراتي، حيث تختص بعض دور النشر بإصدار الكتب المتعلقة بالتراث والشعر النبطي، فيما تبادر بعض المراكز والمؤسسات التراثية لإصدار مؤلفات باحثين متخصصين في التراث.

وتتوزع كتب التراث الإماراتي على معاينة تاريخ بعض الألفاظ والعادات التقليدية القديمة، أو توثيق حكايات الأجداد ومروياتهم عن الذاكرة الشعبية لحياة الساحل والصحراء والجبال، فيما تختص بعض الكتب في الوقوف عند أسماء تجارب من الشعر الشعبي، وتقدم قراءات معاصرة فيها، إلى جانب ما يظهر مقابل ذلك من دراسات تتعلق بالأزياء والمأكولات والأماكن التراثية.

ومن ضمن أحدث الإصدارات، يعرض معهد الشارقة للتراث نخبة من الإصدارات الجديدة لهذا العام، منها كتاب «معجم الأدوات في التراث الإماراتي» من تأليف الدكتور حمد بن صراي وعلي المغني، ويتناول جميع المعدات التي كانت تستخدم قديماً في التنقل والبناء والزراعة إلى جانب مختلف الأدوات التي تلبي الاحتياجات المعيشية، وكتاب «الآلات الموسيقية التقليدية» من تأليف الفنان علي خميس العشر، حيث يستعرض أسماء الآلات الموسيقية المستخدمة في الفنون الشعبية واستخدامات كل آلة على حدة.

كما تتضمن إصدارات المعهد الحديثة كتاب «زينة وأزياء المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة» تأليف شيخة محمد الجابري، ويعرض الكتاب كل ما يتعلق بأزياء وزينة المرأة في الأعراس والأعياد ومختلف المناسبات، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في زينة المرأة، مثل الكحل والحناء وتمشيط الشعر.

ويصدر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كتاباً بعنوان «السنع» للمؤلف عبدالله بن دلموك، الذي يسلط الضوء من خلاله على قائمة العادات والتقاليد والقيم الإماراتية المتوارثة، فالسنع كمصطلح من أصل فصيح وتعني الأدب والأخلاق النبيلة والاحترام والتربية.

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ويقدم نادي التراث الإماراتي في إصداراته لعام 2020 كتاب «الخيل موروث وحضارة في دولة الإمارات العربية المتحدة» من إعداد شمسة حمد العبد الظاهري، كما ينشر المركز كتاب «الفلكلور في مجتمع الإمارات» للدكتور إبراهيم أحمد ملحم، الذي يناقش الحياة الاجتماعية، والحياة الثقافية، والثقافة المادية في المجتمع الإماراتي.

وفي جناح ندوة الثقافة والعلوم يمكن لزوار المعرض الاطلاع على كتاب «الحكاية الشعبية في الموروث الإماراتي لبدو الإمارات»، من إعداد عبدالحافظ الحوارات.

وتعرض «أكاديمية الشعر» ضمن أحدث إصداراتها كتاب «مختصر أوزان الشعر النبطي» للدكتور غسان الحسن.

كما تتضمن إصدارات أكاديمية الشعر كتاب «تراثنا من الشعر الشعبي» من جمع وتحقيق حمد خليفة أبوشهاب، وهو الجزء الثاني من العنوان ذاته، إلى جانب ذلك تقدم الأكاديمية كتاب «الأغنية الإماراتية نشأتها وتطورها» للمؤلف مؤيد الشيباني.

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