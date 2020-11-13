الامارات | «أين تذهب.. مطعم جيا».. قائمة فريدة من الأطباق الإيطالية الأصيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أين تذهب.. مطعم جيا».. قائمة فريدة من الأطباق الإيطالية الأصيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 نوفمبر 2020

كشف مطعم جيا الإيطالي عن استكمال تحضيراته لإطلاق قائمته الجديدة الغنية بالنكهات. وتضمن القائمة الجديدة لزوار المطعم تجربة طعام لا مثيل لها، من خلال تقديم أشهى الأطباق الأصيلة بلمسة فريدة ترضي جميع الأذواق، حيث سيقدم المطعم أطباق هذه القائمة طوال اليوم من الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل.

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ويبرز طبق أرانشيني نيري كاتشو أ بيبي، وهو مكون من ريزوتو غني بالفطر مع الجبنة المذابة، إضافة إلى قليل من الثوم. كما يمكن للضيوف التلذذ بطبق كالامراتا آلا بولونيز المقدم في كسرولة كبيرة، مملوءة بصلصة راجو من لحم واجيو المطبوخ على نار هادئة لمدة ست ساعات والمغطى بجبنة البارميزان. كما تضم القائمة طبق فيليتو آل بيبي فيردي، المكون من شريحة لحم أنجوس البقري الفاخر المغطاة بالفلفل الأخضر وصلصة الفطر البورسيني المذهلة. لكن طبق التارتوفو يبقى الأكثر مبيعاً دون شك، إذ يقدم بيتزا الكمأة المغطاة بجبنة الموزاريلا الطازجة المصنوعة من حليب الجاموس المزيّن بصلصة فطر الكمأة وفطر البورسيني الشهي. ولا تكتمل الوجبة المثالية دون طبق حلوى مميز، ويعدّ طبق أراجوستيلا أي فروتي روسي الخيار المثالي مع معجنات أرجوستيلا المقرمشة بجانب كريمة جبنة الريكوتا، وصلصة التوت الأحمر الشهية.

كما يشتهر مطعم جيا بتقديم تشكيلة مميزة من الموكتيلات، بحيث يشكل كل مشروب لوحة فريدة مثالية لعرضها على «إنستغرام».

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