الامارات | أين تذهب.. فندق «ديوكس النخلة» يحتفل بمهرجان «ديوالي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. فندق «ديوكس النخلة» يحتفل بمهرجان «ديوالي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 نوفمبر 2020
أعلن «مطعم خيبر» عن عرضه الاحتفالي الخاص بمهرجان الأضواء، الذي يمتد على ثلاثة أيام في فندق «ديوكس النخلة» الفاخر، التابع لمجموعة فنادق «رويال هايدواي». واحتفالًا بمهرجان الأضواء (ديوالي)، يقدّم «مطعم خيبر» عرضاً يمتد على ثلاثة أيام في شهر نوفمبر، وهو يضمن لكم عيش أجواء مدينة مومباي القديمة بكل تفاصيلها.
فبفضل ألوانه الترابية الدافئة وديكوراته الداخلية المزخرفة بذوق رفيع، يعدكم المطعم باصطحابكم إلى العصر المغولي الكلاسيكي بلمسة عصرية مميزة. كذلك، يتسنى لكم الاستمتاع بإطلالات بانورامية خلابة على مرسى دبي من التراس الرائع ومنطقة الجلوس الخارجية الرحبة.
من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة 11 مساءً، سيكون الضيوف على موعد مع عشاء احتفالي يضم المقبلات الفاخرة الشهية، وطيفاً من الأطباق الصحية الأصيلة من شمال الهند، وحلويات مميزة من تحضير الشيف الموهوب فايزان احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.
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