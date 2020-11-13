الامارات | أين تذهب.. قمر ساحر يضيء OliOli.. متحف الألعاب التفاعلية للأطفال

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شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. قمر ساحر يضيء OliOli.. متحف الألعاب التفاعلية للأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 نوفمبر 2020
يقع متحف الألعاب التجريبية في القوز، ويضم ثمانية معارض تجمع بين التعلم والترفيه، حيث يستمتع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين عامين و11 عاماً بأروع الأوقات في «أولي أولي» بدبي.
وتقدم كل صالة تجربة حسية متميزة، وقد تمّ تجهيزها بالمعدات المبتكرة العصرية والفنون الرائعة المستوحاة من أفكار لعلماء نفسيين وفنانين وخبراء في هذا المجال. وتضم الصالات أكثر من 40 نشاطاً تفاعلياً يستمتع به الأطفال.
وأُعيد إنشاء تجربة القمر الضخم ذات خمسة أمتار في أحدث معارض ®OliOli بعنوان «متحف القمر».
الفنان العالمي لوك جيرام صنع نسخة مطابقة للقمر بحجم خمسة أمتار عن طريق دمج صور قمرية تفصيلية من NASA لسطح القمر. وتم تلحين أصوات محيطة لحنها الملحن دان جونز الحائز جائزة BEFTA وIvor Novello لتعيش تجربة تحبس الأنفاس وتبهر الحواس.
ومتحف القمر معرض متنقل تم تقديمه في أكثر من 30 دولة، وسيكون في OliOli® لمدة ستة أشهر. كما يقدم OliOli® إضافة إلى متحف القمر مجموعة متنوعة من الأنشطة لكل من الأطفال والبالغين.
OliOli® متحف لعب يقدم لكم تجارب مذهلة لكل من الأطفال والكبار في بيئة أعيد تصورها للعب التفاعلي.
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