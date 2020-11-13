الامارات | «مدينة الشارقة للنشر» تقدّم حزم تسهيلات للناشرين

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة الشارقة للنشر» تقدّم حزم تسهيلات للناشرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرصها على دعم صناعة الكتاب، ورفد قطاع النشر ورواد الأعمال بخيارات متطورة وواعدة، تقدم المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر حزمة من التسهيلات والخدمات، وذلك خلال مشاركتها عبر منصّة خاصة في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتقدّم المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر خصومات تصل إلى 35% خدمة للقطاع، وذلك استجابة للتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واعتمدها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ضمن حزمة المحفزات الخاصة بهيئة الشارقة للكتاب.

وحول هذه المبادرة، قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر: «نسعى لأن نكون إلى جانب الناشرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا، والتي راكمت أعباءً على جميع المستثمرين وأوقفت أعمال الكثير منهم، لهذا حرصنا على أن نقدّم هذه التسهيلات استجابة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي العهد، وتأكيداً على مكانة الإمارة حاضنةً للكتاب وصنّاعه».

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