الامارات | كتب عالمية تُقرأ بـ «المِجهر»: رواية في مجلّد لا يتجاوز طوله 5 سنتيمترات

شكرا لقرائتكم خبر عن كتب عالمية تُقرأ بـ «المِجهر»: رواية في مجلّد لا يتجاوز طوله 5 سنتيمترات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من كان يعتقد أنه سيحاول القراءة للكاتب الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي بواسطة مجهر؟ هل خطر في بال أحد أن يتم جمع الرواية الخالدة «الإخوة كرامازوف» بأجزائها الأربعة في مجلّدات لا يتجاوز طولها 5 سم، وعرضها 2 سم؟ هذا ما سيجده القارئ على رفوف دار الرافدين للنشر والتوزيع من لبنان المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ39.

فكرة العمل، بحسب القائمين على الدار، نبعت من حرصها على تقديم كلّ ما هو جديد للقارئ، مؤكدين أنها كتب تطلبت جهداً كبيراً. وكانت الدار قد أطلقت هذا المشروع الذي يلفت انتباه زوّار الجناح لصغر حجمه ودقة تفاصيله، حيث يمكن للقارئ الذي يتمعّن في الصفحة أن يقرأ الحروف بوضوح، لكنها تحتاج إلى نظر سليم، وإلا فسيلجأ القرّاء إلى نظارات أو عدسات مكبرة.

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