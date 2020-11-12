ليلى أحمد زاهر لوالدها: نفخت شفايفي وعملت مناخيري

لايف ستايل

"بابا أنا نفخت شفايفي"، مازحت الفنانة ليلى أحمد زاهر والدها الفنان أحمد زاهر وأخبرته بأنها أجرت عملية تجميل في وجهها، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت ليلى مقطع فيديو وعلقت عليه قائلة: "بابي أنا روحت نفخت شفايفي وعملت مناخيري" ليرد عليها مازحا: "الله حلوين أوي.. هبل طبعا مفيش الكلام ده".

وكانت ليلى أحمد زاهر شاركت صور لها مع عائلتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر في الصورة والدها الفنان أحمد زاهر ووالدتها واشقائها، ونشر الفنان أحمد زاهر نفس الصورة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق: مظهر مميز لعائلتنا الكاملة.

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وكانت خضعت "ليلى"، ابنة الفنان أحمد زاهر، لجلسة تصوير، وشاركت عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى خلال الصور مرتدية فستان أحمر طويل دون أكمام، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها، وبعض الإكسسوارات، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.

وأرفقت تعليقًا على الصور التي شاركتها، "عندما تكون في شك ارتدي الأحمر".

وتعرض الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، لموجة من الانتقادات والتنمر والتحرش، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ورد الفنان على تلك الانتقادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث".

وقال زاهر: "أنا مش عارف ليه بقينا كدة، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزة".

وتابع: "ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايو أصلا مستحيل، ومداري كل حاجة وبنتي وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك".

وأضاف: "بنتي حتة مني كل حاجة ليا وهحضنها احنا محترمين في لبسنا وشكلنا وده أسلوب حياتنا، الشتايم بتزيد بأبشع الشتايم ومهينة ومينفعش تتقال على الهواء، أنا متصور مع بنتي مش واحدة شاقطها من الشارع".