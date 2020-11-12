فيديو.. شيرين عبدالوهاب: جوزي أنزه إنسان

علاقات و مجتمع

نفت المطربة شيرين عبدالوهاب جميع الشائعات التي ترددت مؤخرا حول استيلاء حسام زوجها على أموالها من خلال برنامج "Mbc trending".

وقالت شيرين في مداخله للبرنامج: "أنا وحسام حبينا بعض واتفقنا نراعي ربنا، حسام ليس له أي علاقة بأموري المادية ولا يوجد بينه وبيني أي توكيل رسمي، حسام مسؤول عني فنيا وكل مايتردد ظلم".

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وأضافت: "الإشاعات التي تظهر كل فترة حول انفصالنا هي دعاية ببلاش نحن نعيش في مجتمع يحب الثرثرة وكنت أعتقد بعد فترة كورونا الناس ستتغير وتكون لديها رحمة".

وعن ابتعادها عن السوشيال ميديا، قالت شيرين: "الناس المسؤولة عن السوشيال ميديا الخاصة بي تقريبا قصدهم هذا يحدث لأنهم لم يفكروا في محادثتي لنفي هذه الشائعة وقاصدين أن يكون هناك تعتيم".

وأضافت: "مستشاري السابق الكل عارفه أخد مني مبلغ كبير بطريقة غير شرعية، حسام شريف ونزيه، جوزي أنزه إنسان".