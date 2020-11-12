فيديو.. بسمة وهبة لشاب مصري في الإمارات: هنتقم منك أنا وعمرو أديب

علاقات و مجتمع

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتها على "يوتيوب" في فيديو بعنوان "مصري خدعني أنا وعمرو أديب في دبي"، وقالت إنها توجد حاليا في دبي لأنها تشتاق لرؤية أولادها، وبسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لم تتمكن من رؤيتهم.

وأضافت: "إتصلت بابني في السعودية وسألته عن احتياجاته فطلب منها نوع حذاء معين، إلا أنها وجدت أن الحذاء ثمنه مرتفع فترددت في شرائه، ولكن البائع وهو شاب مصري أقنعها بطريقة سريعة أن تشتري بدلًا من الحذاء اثنين".

تابعت "وهبة" أنها وجدته بائع ماهر، وقالت له: "إنت عملتلي غسيل مخ وأقنعتني اشتري في 3 ثواني وربع وأنا مش سهل حد يقنعني، والصبح برضو عرفت إن عمرو أديب كان موجود وقولت لهم الولد ده شاطر جدا إوعوا تسيبوه ده أقنعني أشتري وأنا ما كنتش هشتري، قالوا لي وعمل كده برضو مع عمرو أديب فإحنا لازم أنا وعمرو أديب ننتقم منك".

Advertisements

وأوضحت أنها فخورة بهذا البائع الشاب المصري المكافح، مشيرة إلى أنها مصره على تقديمه للآخرين لأنه نموذج مشرف للشباب.

وكانت وهبة تحدثت عن تفاصيل حالتها الصحية بعد الوعكة التي آلمت بها، كما أنها أشارت إلى معركتها مع مرض السرطان الذي أصابها قبل سنوات.

ووصفت "بسمة" نفسها بأنها من المحاربات وليس المتعافيات من السرطان: "أنت بتكون في هجوم شرس ولازم تستعدله كويس.. لازم تتسمي بالقوة طول الوقت"، وأوضحت الإعلامية خلال حوارها مع برنامج "mbc trending": "أنا باين عليا إني في منتهى السعادة أو بلا مشاكل.. لكن بالعكس أنا كلي ابتلاءات في حياتي.. واتعلمت أكون قوية ومتفائلة".

وأشارت "بسمة" إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع شهر التوعية: "كل ما كشفتي بدري كل ما كان أفيد.. الكشف المبكر عشان متدخليش في دايرة أسوأ.. أنا لما اكتشفت متأخر شعري وحواجبي ورموشي كله وقع".