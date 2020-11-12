بالأحمر الناري.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي شاركت روبي متابعيها بمجموعة صور جديدة حسابها الشخصي "إنستجرام ". ارتدت روبي فستانا قصيرا باللون الأحمر الناري الماروني، بدون أكمام، مزينا بأربطة ناعمة عند منطقة الصدر. واعتمدت روبي مكياجا قويا، إذ اختارت أحمر شفاه صارخ، مع رسمة دخانية. واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع أقراط دائرية كبيرة الحجم.

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