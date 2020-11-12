"متنوعة وأنيقة".. أبرز إطلالات النجمات في ختام مهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: حازم جودة

شهد اليوم الخميس حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور عدد قليل من النجوم وسط الإجراءات الإحترازية.

يستعرض لكم الخليج 365 أبرز إطلالات النجمات في حفل ختام المهرجان.

كارول سماحة بإطلالة جريئة:

ارتدت كارول فستانا طويلا باللون الأزرق، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، مع كاب طويل.

واعتمدت كارول ماكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

سلوى محمد بالأسود:

إذ ارتدت سلوى جاكت طويل باللون الاسود، مع فستانا ناعما بنفس اللون.واعتمدت سلوي ماكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

نورهان برشاقة صادمة:

ارتدت نورهان فستان ملئ بالتفاصيل الرقيقة، فاختارته باللون السيمون الفاتح، مزيناً بالتطريز بألوان مختلفة على الصدر وعلى نهاية الأكمام وعلى الرقبة.

والفستان من أعلى بصيحة الأوف شولدر، وارتدت كمامة بنفس لون وتطريز الفستان.

أبرز الفستان رشاقة قوام نورهان الملحوظ، فهي فقدت المزيد من الوزن.

إيناس الدغيدي بفستان ميرميد:

ارتدت إيناس فستانا طويلا باللون الأخضر، ميرميد، بقصة الكم الواحد المنسدل، مع فتحة ساق طويلة.واعتمدت إيناس ماكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إلهام شاهين بفستان براق:

اختارت إلهام فستاناً لامعًا طويلًا بقصة واسعة، بقصة حرف V عند الصدر، وارتدت بروش على شكل نجمة ذهبي.

نسقت إلهام مع الفستان كلاتش أوكسديه، وتركت شعرها القصير منسدلا إلى الخلف.

اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، فعاليات الدورة الـ 36 اليوم الموافق 12 نوفمبر.